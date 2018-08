Auf 201 Kilometern führte die "Gertfred Sprotte Gedächtnisfahrt" des RSC Wiesloch die Radfahrer in den Odenwald und zurück in die Weinstadt. Foto: privat

Wiesloch. (rnz) 43 Teilnehmer waren beim Radmarathon des Radsportclubs (RSC) Wiesloch dabei. Die 201 Kilometer lange "Gertfred Sprotte Gedächtnisfahrt in den Odenwald" führte zunächst nordöstlich über Lobbach und Haag Richtung Eberbach, wo der Neckar überquert wurde. Trotz frischer Frühtemperatur von 15 Grad hatten sich die meisten Radsportler schon warm gefahren, als nach 50 Kilometern die erste von vier Verpflegungsstellen erreicht wurde. Die Helfer vom RSC hatten wieder mal tief in die Trickkiste gegriffen, um den Teilnehmern ein abwechslungsreiches und üppiges Büfett zu bieten. Nicht umsonst führt dieser Radmarathon den inoffiziellen Beinamen "Tour de Gourmet".

Das Peloton schlängelte sich weiter durch die schöne Landschaft des bayerischen Odenwalds bis nach Amorbach, bevor die Strecke nordwestlich drehte und im anspruchsvollen Auf und Ab einige Täler des hessischen Odenwalds querte. Während vorne die Tempoarbeit von den Fahrern des RSC geleistet wurde, waren spätestens hier auch die RSC-Radsportler im Feld gefordert. Lücken mussten geschlossen werden und kein Mitfahrer sollte im Odenwald verloren gehen. Gegen Mittag hatte sich die Sonne längst gegen die Wolken durchgesetzt. Und somit ging es bei sommerlichen 26 bis 28 Grad ab Brensbach in flotter Fahrt Richtung Süden gen Neckar.

Ab Hirschhorn wartete die letzte große Prüfung auf die Gruppe. Es galt, den Anstieg von Hirschhorn hinauf nach Moosbrunn zu meistern, unter Radsportlern als "Himmelsleiter" bekannt. Am Ende der Steigung, idyllisch am Waldrand gelegen, hatten die unermüdlichen Helfer schon die Verpflegungsstelle errichtet, um die Radfahrer letztmalig auf der Strecke zu verköstigen. So gestärkt wurde der letzte Teilabschnitt zurück zur Helmut-Will-Halle in Wiesloch unter die Räder genommen. Die Gruppe erreichte Wiesloch ohne besondere Vorkommnisse oder gar Unfälle. Bei zwei kleineren Defekten war der Materialwagen schnell zur Stelle - viel schneller wäre es auch bei der Tour de France nicht gegangen.

Abschließend saß man noch bei eisgekühlten Getränken beisammen und war sich darüber einig, auch in diesem Jahr eine gelungene Veranstaltung auf hohem sportlichen Niveau erlebt zu haben. Im nächsten Jahr werden sich an einem Samstagmorgen im Juli um 7 Uhr bestimmt viele Radsportler in Wiesloch wiedersehen.