Wiesloch. (hds) Die Holzbohlen sind in die Jahre gekommen, morsch und somit besteht Gefahr für die Benutzer der kleinen Brücke über den Leimbach zwischen Walldorfer und Breslauer Straße. Seitens der Stadt wurde der Steg jetzt gesperrt. Eine Sanierung allerdings ist aus Sicht des zuständigen Fachbereichs im Rathaus wenig sinnvoll. Zum einen entspreche, so Anja Dahner in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt, der Steg nicht mehr den heutigen Anforderungen, zum anderen seien im Rahmen des hochwassersicheren Ausbaus in diesem Bereich des Leimbachs in den kommenden Jahren ohnehin weitere Maßnahmen geplant. Daher sei zum jetzigen Zeitpunkt an eine Erneuerung oder Sanierung nicht gedacht, letztendlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. "Wir werden später den Steg abreißen lassen", kündigte Anja Dahner an.