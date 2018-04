Wiesloch. (hds) Der Fußverkehrscheck, im Vorjahr mit mehreren Begehungen in Wiesloch durchgeführt, soll in das Stadtentwicklungskonzept "Insek 2030+" mit aufgenommen werden. Die SPD-Fraktion hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen Antrag eingebracht, einen Arbeitskreis zu bilden mit Vertretern aus der Bürgerschaft, der Verwaltung und betroffenen Institutionen. Mehrheitlich wurde zwar der Arbeitskreis selbst abgelehnt, allerdings wurde die Verwaltung beauftragt, eine entsprechen Zusammenfassung aus den gewonnen Erkenntnissen dieses Fußgängerchecks in Wiesloch in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen.

Das Verkehrsministerium des Landes hatte im Vorjahr neben Wiesloch noch weitere sieben Kommunen bei dieser Bestandsaufnahme "Fußgängercheck" unterstützt. Bei mehreren Rundgängen und in einem abschließenden Workshop wurden Erkenntnisse und Vorschläge präsentiert. An neuralgischen Punkten - in Altwiesloch und im Bereich der Heidelberger Straße - waren Ideen zusammengetragen worden. Eine entsprechende Auswertung war allerdings nicht in dem vereinbarten Leistungspaket mit dem Planungsbüro, das die Aktion begleitete, enthalten. "Der Abschlussbericht, der nunmehr vorgelegt wurde, ist aufgrund seines Umfangs den Bürgern nicht zuzumuten", kritisierte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Huth. Der Bericht müsse daher "eingedampft" werden und die dazu notwendigen Gelder, etwas mehr als 700 Euro, wurden vom Gemeinderat genehmigt.

Katharina Ebbecke (Grüne) hatte in der Aussprache darauf verwiesen, dass viele Punkte aus der Insek-Bürgerbefragung auch Bestandteil des Fußgängerchecks seien. Vor allem sei da auch das von den Grünen mehrfach angesprochene "Querungsproblem" an der Heidelberger Straße in Höhe der Schillerstraße erneut aufgetaucht. "Da besteht aus unserer Sicht Handlungsbedarf", so Katharina Ebbecke. Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte zuvor darauf verwiesen, man könne nicht aus jedem Thema einen Arbeitskreis generieren. Karl-Heinz Markmann (CDU) erklärte, man sei mit der Vorlage der Verwaltung einverstanden: Darin war aufgeführt worden, erst über die Bildung eines speziellen Arbeitskreises "Fußverkehr" zu entscheiden, wenn die Priorisierung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept erfolge.

Allerdings werden erste Vorschläge und Anregungen aus der Bürgerschaft bereits im laufenden Jahr umgesetzt. Wie Harald Schneider seitens der Verwaltung dazu ausführte, werden im Bereich Hesselgasse/Ecke Blumenstraße störende Barrieren beseitigt, indem man die Höhendifferenzen im Straßenbereich abbauen wird. An öffentlichen Treppenanlagen sollen Markierungen speziell für sehbehinderte Personen angebracht werden. Darüber hinaus sind im Rahmen der Straßensanierungen weitere Aktivitäten geplant, so unter anderem die Pflaster-Erneuerung im Bereich Röhrbuckel, Röhrgasse und in Teilabschnitten der Pfarrgasse. Insgesamt stehen dafür im diesjährigen Haushalt 50.000 Euro zur Verfügung.