Wiesloch. (hds) So recht trauten die Besucher den Wettervorhersagen nicht und so waren Jacken und Stiefel ebenso wie Flipflops und leichte Sommerbekleidung beim Herbstmarkt zu sehen. Während sich der Samstag eher kühl und regnerisch gab, präsentierte sich der Sonntag von seiner besten Seite. Schon früh strömten die Besucherscharen bei herrlichem Wetter in die Innenstadt und selbst eine kurze Regenunterbrechung am Nachmittag konnte die Stimmung nicht trüben.

Foto: Jan A. Pfeifer

Der Verein "Stadtmarketing" hatte wieder für die Organisation gesorgt, an rund 100 Verkaufsständen boten die Händler ihre Waren feil und als um 13 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten öffneten, war fast kein Durchkommen mehr in den Straßen und Gassen. Es waren nicht nur Jacken, Gürtel und Schmuck, die das Interesse der Besucher anzogen.

"Verhungern muss hier niemand", war allenthalben zu hören: Die Speisekarten enthielten für jeden etwas, Thai-Curry an der einen Ecke, ein paar Meter weiter konnte Bärlauchcreme verkostet werden, Wurst von Hirsch und Wildschwein, Käse in allen Variationen und Gegrilltes warteten auf zahlreiche Abnehmer. Nicht fehlen durfte natürlich der traditionelle Zwiebelkuchen zum neuen Wein.

Foto: Jan A. Pfeifer

Für Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Maier war schon am frühen Sonntagnachmittag klar, dass der Herbstmarkt ein Erfolg ist. "Jetzt geht es los, die Geschäfte haben geöffnet und das Wetter spielt mit", gab er sich zuversichtlich. Er sollte Recht behalten. Die Bandbreite der Waren, die zum Verkauf standen, war groß.

Da konnte man Schnaps, Liköre und sogar Kirsch-Vanille-Essig erwerben, attraktiv in großen Ballonflaschen präsentiert, Ringe und Anhänger, aus Gabeln gefertigt, lockten viele Gäste an, Kleidung in allen Variationen wartete auf neue Besitzer und für die Kleinen war am evangelischen Kirchplatz eigens ein Karussell aufgestellt worden.

Foto: Jan A. Pfeifer

In der Schwetzinger Straße herrschte ebenfalls dichtes Gedränge, hatten doch dort die "fliegenden Händler" ihre Tische beim traditionellen Flohmarkt aufgebaut, eine ideale Gelegenheit für Schnäppchenjäger, Gebrauchtes für kleines Geld zu erwerben. Auch hier eine große Bandbreite von Dingen, die an Frau und Mann gebracht wurden. Alte Kameras, Milchkannen, Uhren, Schallplatten und Comic-Heftchen gab es in den Auslagen zu begutachten - und zu kaufen. Da wurde fleißig gehandelt und so mancher zog später zufrieden von dannen, um sich wieder in Richtung Innenstadt zu begeben.

Foto: Jan A. Pfeifer

Dort konnte auf der "Genussmeile" beim TeGeDu eine kleine Verschnaufpause eingelegt werden, um den Klängen von Stefan Zirkel und seiner Band "So!" zu lauschen. Die Straßencafés und Eisdielen verzeichneten einen guten Besuch, dort waren Sitzplätze Mangelware. Während der kurzen Regenunterbrechung "flüchteten" einige Besucher in die Geschäfte, um sich mit den neusten Duftkreationen einzudecken oder sich schon mal nach Herbst- und Winterkleidung umzuschauen. "Wir sind zufrieden", war von einer Verkäuferin in einem Schuhladen zu hören und in den Boutiquen in der Hauptstraße war ebenfalls so einiges los.

Foto: Jan A. Pfeifer

Aber nicht nur das Stöbern an den Marktständen stand für die Besucher im Mittelpunkt. Man hatte sich mit Freunden und Bekannten verabredet, es wurden ein Schwätzchen gehalten und auch mal ein Gläschen Wein oder ein Cocktail verkostet. "Vielleicht für längere Zeit das letzte Mal, dass wir im Freien feiern können", lautete der Tenor. Denn nach dem Regen schaute die Sonne wieder hervor und so konnte der Herbstmarkt mit ihren wärmenden Strahlen in bester Stimmung ausklingen.