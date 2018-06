Wiesloch. (hds) Eine Bank ist im herkömmlichen Sinn ein Ort zum Verweilen und Ausruhen. Oder sie bietet die Gelegenheit, mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen, aus der Anonymität auszubrechen und Themen unterschiedlichster Art aufzugreifen: Das steckt hinter der Idee der „Small Talk Bank“, die jetzt am Rande des Marktplatzes, in unmittelbarer Nachbarschaft des Bücherregals, ihrer Bestimmung übergeben wurde. Mit dabei der Schirmherr, Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der einräumte, er habe dem Projekt der Bürgerstiftung Wiesloch zunächst skeptisch gegenüber gestanden. Nunmehr sei er jedoch überzeugt, dass „etwas Konkretes dabei herausgekommen ist“.

Zum Hintergrund: Das Projekt „Wieslocher Handschlag“, vom Stiftungsratsvorsitzenden der Bürgerstiftung, Dr. Lars Castellucci, nach einem Wiener Vorbild nach Wiesloch gebracht, führte zwischen März und Juli 2017 zu insgesamt sechs Gesprächsrunden mit Bürgern, die per Zufallsgenerator aus dem Einwohnerregister ermittelt wurden. Gemeinsam sollte das Zusammenleben in der Stadt unter die Lupe genommen werden. Die Teilnehmer sammelten und diskutierten wichtige Werte für ein gutes Miteinander, als Anstoß, das tägliche Zusammenleben respektvoll und rücksichtsvoll zu gestalten. Daraus entstanden ist nun die Small-Talk-Bank sowie eine Plakataktion.

In der zweiten Juni-Hälfte werden unterschiedliche Plakate im gesamten Stadtgebiet auftauchen, die auf ansprechende und humorvolle Weise darauf hinweisen, wie man das tägliche Miteinander ein wenig schöner gestalten kann, sowohl für sich selbst als auch für andere. Die Motive wurden von Kindern der zweiten Klassen der Maria-Sibylla-Merian-Schule in einem Kunstkurs unter Leitung von Kunstpädagogin Constance Berger gestaltet. So schlagen die Plakate unter anderem vor: „Einfach mal jemanden anlächeln!“ oder „Einfach mal jemandem seine Hilfe anbieten“. Jessica Füllenbach kümmerte sich um die grafische Umsetzung der Plakate.

Die Bank sei, so Bürgerstiftungsvorsitzender Johann Gradl, Ausdruck dessen, was der Bürgerstiftung immer ein großes Anliegen ist. Es gehe schließlich darum, Menschen mit ihren Ideen, ihren Anliegen und ihrer Energie zusammenbringen, Raum zur Entfaltung zu geben, die Umsetzung der Ideen zu ermöglichen und mit Offenheit für Neues zu werben. Was sich an der Bank alles abspielen könnte, zeigten die Ideengeber und Erbauer der Bank, Michael Segler und Sven Peterhänsel, in einem witzigen Sketch dann sehr anschaulich.

Die in die Bank eingelassenen Sitzmulden sorgen dafür, dass sich die Sitzenden einander zuwenden – denn sonst ist das Sitzen eher schmerzhaft. Auf der Sitzfläche gibt es eine kleine Gebrauchsanweisung, und der drehbare Würfel in der Lehne kann darüber hinaus die Stimmung der Plauderer mitteilen.

Für Lars Castellucci ist die neue Bank wie das öffentliche Bücherregal ein Ort der Kommunikation. „Gerade in Zeiten, in denen der Umgangston – vor allem in den sozialen Medien – rauer geworden ist, sollten wir etwas dagegen setzen“, ergänzte Elkemann und fügte hinzu, sowohl die Bank als auch die Plakataktion seien dafür ein „toller Ansatz“.