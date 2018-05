Auf drei Seiten von Straßen umgeben ist das städtische Grundstück am südlichen Stadteingang von Wiesloch (im Hintergrund der Florapark Wagner). Hier will "Radsport Peter Brand" neu bauen. Foto: Kloé

Wiesloch. (oé) Das alteingesessene Wieslocher Unternehmen "Radsport Peter Brand" will in der Weinstadt neu bauen. Geplanter Standort ist das Grundstück am südlichen Ortseingang von Wiesloch, südlich des Friedhofs und vis-à-vis des Floraparks Wagner. Das Gelände ist eingerahmt von der verlängerten Hauptstraße, der Südtangente und der Straße "Am Schwimmbad". Der Gemeinderat hat dem Projekt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben und die Verwaltung ermächtigt, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Damit kann nun die Aufstellung eines Bebauungsplans und parallel dazu die Änderung des Flächennutzungsplans angegangen werden. Beides ist notwendig, weil sich das Gelände bislang im Außenbereich befindet und im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen ist. Auch die Vertragsverhandlungen zur Übernahme der Planungskosten und zur Veräußerung des Grundstücks, das der Stadt gehört, können nun aufgenommen werden.

In der Sitzung präsentierte die Stadtverwaltung eine erste Konzeptidee des Bauherren und seines Architekten. Demnach soll ein markantes Gebäude in ovaler Form entstehen, in dessen Erdgeschoss das Radsportgeschäft mit 500 bis 600 Quadratmetern Verkaufsfläche und einer Lagerfläche von circa 1000 Quadratmetern untergebracht werden soll. Im Innenraum des Gebäudeovals ist eine kleine Teststrecke für den Verkauf der Fahrräder vorgesehen. Das Gebäude soll zwei bis drei Vollgeschosse und ein zurückgesetztes Staffelgeschoss erhalten. In den Obergeschossen können gewerbliche Nutzungen Platz finden, die für die Innenstadt unschädlich sind, wie etwa Büros oder Arztpraxen. Insgesamt sind 50 Stellplätze vorgesehen. Aus Sicht der Stadt würde das Projekt dank seiner exponierten Lage und der prägnanten Architektur zusätzlich für eine städtebaulich wertvolle Eingangssituation im Süden der Stadt sorgen und eine "Dominante im Stadtgefüge" darstellen.

Tangiert wird das Projekt von parallelen Plänen der Verkehrsbehörden, die als Unfallschwerpunkt bekannte Einmündung der verlängerten Hauptstraße in die Südtangente durch einen Kreisverkehr zu entschärfen. Eine endgültige Stellungnahme des Regierungspräsidiums steht zwar noch aus, doch kann man dieses Problem OB Dirk Elkemann zufolge "entspannt sehen". Die Stadt muss zwar eine Vorbehaltsfläche für den Kreisel reservieren, aber selbst im ungünstigsten Fall (das heißt, einem nördlichen Standort des Kreises) wäre der Neubau des Gebäudes möglich. Die Stadt präsentierte dazu eine Planskizze. Wenn es Änderungen gebe, so der OB, dann werde der Kreisel "eher vom Gebäude weg" nach Süden rücken. Elkemann befürchtete deshalb nicht, dass die Verkehrsplanungen dem Bauvorhaben noch "in die Quere kommen" können.

Die Fraktionen waren sich in der Bewertung des Projekts einig. Einmütig wurde von sämtlichen Sprechern die Entscheidung des Unternehmens "Radsport Brand" zur Investition in Wiesloch begrüßt und als positives Signal für den Standort Wiesloch gewertet. Architektonisches Konzept und Standort fanden gleichfalls Beifall. Zugleich wurde die Verwaltung aufgefordert, die erforderlichen Verfahrensschritte so rasch wie möglich umzusetzen. Fachbereichsleiter Harald Schneider zufolge ist eine Verfahrensdauer von 18 Monaten realistisch, mit Glück könnten es auch zwölf Monate werden. Die Baugenehmigung könne bereits "im Vorgriff" erteilt werden.

Mit Blick auf die "Zeitschiene" sprach sich Schneider auch dafür aus, das Bebauungsplanverfahren und die Änderung des Flächennutzungsplans parallel durchzuführen und nicht verschiedene Flächennutzungsplan-Änderungen zu bündeln, wie aus dem Gemeinderat vorgeschlagen worden war. Dies wäre eher "kontraproduktiv", so Schneider. Fazit des OB: "Wir ziehen das so schnell wie möglich durch."