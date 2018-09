Wiesloch. (pol/pri/mare) Die Straße glich einem Trümmerfeld: Am Samstagnachmittag gegen 14.12 Uhr kam es in Wiesloch auf der Landesstraße L723 zu einem Verkehrsunfall. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, wie die Polizei mitteilt.

Ein historisches Cabriolet der Marke AC Cobra fuhr auf der L723 von Wiesloch kommend in Richtung Walldorf. In Höhe Frauenweiler kam das Cabriolet ins Schleudern. Laut den Einsatzkräften verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Renault und einem VW. Letzterer wurde in den Straßengraben geschleudert.

Der 51-Jährige Fahrer des Cabrios und seine drei Jahre jüngere Beifahrerin waren sofort tot. Die Fahrerinnen der anderen Autos - 25 und 41 Jahre alt - wurden leicht verletzt. Alle Autos wurden beschädigt, der Oldtimer total.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftbilder. Notfallseelsorger betreuten weitere Zeugen des Unfalls.

Die L723 war am Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Update: 26. August 2018, 19.15 Uhr