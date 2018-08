Am "Steinbergquartier" soll nach dem Beschluss des Gemeinderats ein Wohngebiet für etwa 68 Personen entstehen. Noch bestehende Bodenplatten sollen in das Vorhaben mit einbezogen werden. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Durch einen Großbrand wurden 2015 das einstige Domizil der BIWU sowie das Gebäude eines Küchenstudios zum Opfer der Flammen. Auf dem Areal, dem "Steinbergquartier", soll nach dem Beschluss des Gemeinderats ein neues Wohngebiet entstehen. Eine städtebauliche Planung wurde von der Verwaltung im Gremium vorgestellt.

Die Konzeption sieht vor, auf dem rund 0,8 Hektar großen Gelände, das zum Wohngebiet umgewidmet wird, zwei Mehrfamilienhäuser sowie mehrere Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser zu errichten. Insgesamt sollen im "Steinbergquartier" 31 Wohneinheiten für etwa 68 Personen entstehen. Die einstmals gewerbliche Nutzung des Areals war aufgehoben worden, seitdem haben zahlreiche Investoren Interesse an einer Wohnbebauung bekundet.

Bereits im Spätherbst 2015 hatte man sich im Ausschuss für Technik und Umwelt grundsätzlich für eine Bebauung ausgesprochen, allerdings soll - wegen der Verkehrssituation in Altwiesloch - die Umsetzung mit möglichst geringer Dichte erfolgen. Wie Anika Schiffer vom Bereich "Stadtentwicklung" bei der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung dazu ausführte, hätten sich zwischenzeitlich die Eigentums- und auch Pachtverhältnisse geändert. "Wir können jetzt die Planungen von zwei Interessenten in ein Gesamtkonzept einfließen lassen", so Schiffer.

Dazu muss zunächst ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. In diesem muss die in diesem Gebiet vorhandene Konfliktsituation berücksichtigt werden. So zum einen die Emissionen des benachbarten Kalkwerks und zum anderen beispielsweise die schon überlastete Kanalisation geprüft und verbessert werden. "Wir denken dabei an eine Dächerbegrünung. Somit könnte Oberflächenwasser zurückgehalten werden", erläuterte Schiffer. Die Kosten für die baulichen Konzepte werden nach ihrer Aussage von den Investoren übernommen.

Zu der sich im nördlichen Bereich befindlichen Obstplantage müsse nach Vorgaben des Landwirtschaftsamts ein sogenannter "Spritzmittelabstand" von 20 Metern eingehalten oder eine Hecke errichtet werden. Der Anteil der Sozialwohnungen werde gemäß der Landeswohnraumförderung zehn Prozent betragen. Noch vorhandene Gebäudereste sollen erhalten werden, dabei werde ein noch existierendes Fundament genutzt und der Keller einer ehemaligen Gewerbehalle als Tiefgarage ausgebaut werden. Außerdem ist vorgesehen, eine öffentliche Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Römer- und Steinbergstraße in die Planungen mit aufzunehmen.

Der Vorschlag, für das Steinbergquartier die Rahmenbedingungen als Grundlage für die weiteren Schritte festzulegen, wurde vom Gemeinderat mehrheitlich (bei acht Enthaltungen und einer Gegenstimme) beschlossen. Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen mit einem Antrag. Deren Fraktionsvorsitzender Dr. Gerhard Veits hatte beantragt, ein völlig anderes Konzept ins Auge zu fassen. "Es geht uns darum, die Verkehrsbelastung in Altwiesloch nicht noch weiter zu verschärfen", argumentierte er und schlug vor, mehr Fahrradstellplätze zu schaffen und die Zahl der Parkflächen pro Wohneinheit auf 0,65 Autos zu beschränken. Man könne sich vorstellen, dass es sicherlich genug Interessenten geben würde, die auch ohne Auto dort wohnen möchten. Mit 15 Nein-Stimmen (elf Ja-Stimmen, eine Enthaltung) wurde dieser Antrag jedoch abgelehnt.

Die Verwaltungsvorlage sieht vor, bei einer Wohnfläche bis zu 60 Quadratmetern einen Stellplatz, bis zu 100 Quadratmetern 1,5 und über 100 Quadratmetern Wohnfläche zwei Parkflächen für Autos einzuplanen.