Dieselbetrugsaffäre, Coronakrise und Lieferverzögerungen: Gleich mehrere Tiefschläge in Folge trafen unverschuldet das Autohaus Wagner in Wiesloch. Schließlich wurde die Schließung der Firma unumgänglich – nach 70 Jahren. Foto: Siegfried

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das Wieslocher Autohaus Wagner muss nach 70 Jahren Traditionsbetrieb aufgeben. "Wir haben alles versucht, um unser Unternehmen zu retten", sagt Ulrike Escherle, "aber jetzt haben wir uns entschlossen, am Ende dieses Jahres endgültig unsere Pforten zu schließen", so die geschäftsführende Gesellschafterin von Auto-Wagner in Wiesloch. Escherle ist die Tochter des langjährigen Geschäftsführers Manfred Wagner und Enkelin des Firmengründers August Wagner. Pleite sei man nicht, jedoch habe im Vordergrund gestanden, eine Insolvenz zu verhindern. Betroffen sind insgesamt 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 31 davon in fester Anstellung, die übrigen zehn arbeiten als Aushilfen.

Vor einigen Tagen habe sie, so Escherle im Gespräch mit der RNZ, die Belegschaft informieren müssen. "Das war nicht einfach, sind doch viele des Teams schon seit langer Zeit bei uns". Zusammen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall sei in den vergangenen Wochen ein großzügiger Sozialplan aufgestellt worden, der die Nöte der Belegschaft finanziell etwas auffangen und abmildern soll. "Ich bin mir jedoch sicher, dass fast alle alsbald eine neue Anstellung finden werden, denn Fachkräfte werden überall händeringend gesucht", ist Escherle überzeugt. Eben dieser Sozialplan – und der habe ihr sehr am Herzen gelegen – sei für alle Beteiligten wichtig. "Wir können das auch bezahlen", versichert sie.

Die Ursache für diesen Schritt sind aus Sicht von Ulrike Escherle gleich mehrere Faktoren: "Ich bin seit sieben Jahren hier als Geschäftsführerin aktiv, habe in dieser Zeitphase viel investiert – aber dann kam die Dieselkrise. Wir konnten auf dem Hof stehende Fahrzeuge nur mit großen Rabatten verkaufen", schaut sie zurück. Das habe sich negativ auf die Bilanz des Autohauses ausgewirkt. Schließlich sei man noch mit der Coronakrise konfrontiert worden. "Wir mussten massive Einbrüche bei den Autoverkäufen hinnehmen und auch unsere Werkstatt war betroffen", schildert sie. Viele Menschen hätten im Homeoffice gearbeitet und fuhren somit weniger Auto. "Wartungen waren weniger nötig, Schäden traten kaum auf und so mussten wir einen Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit schicken", erklärt Escherle.

Zwar seien die Lockdowns inzwischen vorbei und das Konsumklima habe sich verbessert und damit sei die Nachfrage nach Neufahrzeugen gestiegen. "Wir haben aber das Problem, dass unser Vertragspartner Ford nicht liefern kann, es fehlen die nötigen Halbleiter-Chips für die Fahrzeuge", so Escherle und ergänzt: "Für manche Modelle haben wir Lieferzeiten von acht bis zehn Monaten." An dieser Situation werde sich nach ihrer Einschätzung auch im kommenden Jahr nichts ändern. "Auf der anderen Seite laufen unsere Betriebs- und Personalkosten weiter und so waren wir zum Handeln gezwungen, denn so konnte es nicht weitergehen." Escherle fügte hinzu, seitens Ford seien zudem für die Händler die Margen reduziert worden, insbesondere bei den E-Modellen. Auch die Modellpolitik bei Ford habe Anlass zu Kritik gegeben.

Nach nun zwei massiv schlechten Jahren in Folge, geprägt von Diesel- und Coronakrise, sieht die geschäftsführende Gesellschafterin keinen Silberstreifen am Horizont: "Wir können für die nächsten Jahre kein positives Szenario abbilden, das eine rentable Fortführung des Unternehmens ermöglicht." Und um eine Insolvenz zu vermeiden, sei die Schließung der Firma der logische Schritt und somit unvermeidbar. "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende", meint Ulrike Escherle.

In den vergangenen Monaten wurde von der Geschäftsleitung nach einer zukunftsträchtigen Lösung und einem Investor Ausschau gehalten. Es gab weit fortgeschrittene und hoffnungsvolle Verhandlungen mit zwei Interessenten, die letztlich jedoch nicht zum Erfolg geführt hätten. Mit einem Unternehmen habe man bereits vor einem Jahr Kontakt aufgenommen, da sich bereits zu diesem Zeitpunkt die prekäre Situation abgezeichnet habe. "Es war absehbar, dass wir aus eigener Kraft kurzfristig nicht aus dieser unverschuldeten Krise herauskommen würden", stellt Escherle fest. Bis Ende des Jahres wird es wie gewohnt weitergehen.

"Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf uns verlassen." Die ersten drei Monate im Jahre 2022 werde man benötigen, um abzuwickeln. Dabei geht es unter anderem auch um das insgesamt 10.000 Quadratmeter große Grundstück, die Gebäude und das Inventar. "Da sind noch keine Entscheidungen gefallen", sagt Escherle. Sicherlich werde man sich bemühen, Hebebühnen und Werkzeuge zu veräußern, in Sachen "Grundstück" jedoch gibt es noch keine Perspektive.