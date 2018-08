Wiesloch. (hds) Sie räumen Dreck weg, helfen Hütten aufzubauen, sind beim Aufhängen von Lampen und Lichterketten mit dabei, stellen WC-Wagen auf und sorgen sich um die Infrastruktur wie Strom und Wasseranschlüsse bei den zahlreichen Festen in Wiesloch: die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Und dafür müssen die Verantwortlichen im Rathaus auch die entsprechenden Mittel bereitstellen.

Foto: Siegfried

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales vor der Sommerpause wurden jetzt die entsprechenden Kosten dargelegt. "Wir wollen Transparenz schaffen", kündigte Oberbürgermeister Dirk Elkemann an.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte die Verwaltung die Bauhofkosten für die unterschiedlichen Feste darstellen. Bezogen auf Winzerfest, Stadtfest und Weihnachtsmarkt ergaben sich im Vorjahr gegenüber den Ansätzen erhöhte Ausgaben. So waren beispielsweise für das Winzerfest 35 000 Euro angesetzt, tatsächlich jedoch beliefen sich die zu verrechnenden Stundensätze der Bauhofmitarbeiter und die Sachleistungen auf 52 000 Euro. Eine ähnliche Entwicklung gab es beim Stadtfest und beim Weihnachtsmarkt: „In erster Linie waren es die gestiegenen Stundensätze, die zu einem Anstieg geführt haben“, informierte Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner. Man werde dies für das kommende Jahr entsprechend anpassen.

Wie Gärtner weiter ausführte, kommen zu den Ausgaben allerdings auch entsprechende Erträge hinzu. „2017 haben wir beim Winzerfest insgesamt 31 000 Euro eingenommen“, unter anderem Erlöse aus der Vermietung des Festplatzes und der Erstattung der Stromkosten von den Festplatzbetreibern.

Im Vorjahr wurde erstmals ein Weindorf in das Angebot für die Winzerfest-Besucher mit aufgenommen. Als die Planungen konkret begannen, waren der Haushalt 2017 und damit auch die Kostenansätze bereits verabschiedet. „Wir haben dann dort unter anderem die Hütten angeliefert und aufgebaut, den Platz entsprechend hergerichtet und uns um die Reinigung und Abfallbeseitigung gekümmert“, führte Andrea Gärtner aus. In diesem Jahr werde der Aufwand für das Weindorf überschaubarer, da die Anforderungen klarer umrissen seien und außerdem einige Leistungen im Vorjahr „einmalig anfielen“.

Zum Stadtfest erklärte Gärtner, man habe Verkehrsumleitungen veranlasst, Absperrungen aufgestellt und an allen Tagen bereits früh die Straßen und Parkanlagen gereinigt. Hinzu gekommen seien auch Sachaufwendungen in Höhe von 10 000 Euro, insbesondere Kosten für Sanitätsdienste, externe Toiletten und Sicherheitsdienst. Beim Weihnachtsmarkt flossen als Einnahmen 8000 Euro vom Verein Stadtmarketing in die städtischen Kassen, diesen standen Ausgaben in Höhe von insgesamt 33 000 Euro gegenüber. Der größte „Brocken“ dabei war die neue Weihnachtsbeleuchtung, die allein mit 20 000 Euro zu Buche schlug.

„Ist es uns das alles wert?“, fragte Katharina Ebbecke“ (Grüne). „Wir wollten lediglich die tatsächlichen Kosten aufstellen“, so Elkemann, der die Frage, ob man sich die Ausgaben für die Feste leisten kann, durchaus als legitim ansah. Derzeit sehe man seitens der Verwaltung allerdings keinen Grund, die bisherige Vorgehensweise in Frage zu stellen, wenn, dann müsse ein entsprechender Antrag aus dem Gemeinderat kommen.