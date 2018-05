Wiesloch. (pen) Emma kommt schnaufend um die Ecke. An diesem Tag hat es die alte Dame wahrlich nicht leicht. Eine ganze Horde Kinder muss sie von Wiesloch nach Lummerland transportieren. Immer wieder hält sie an und lässt die kleinen Fahrgäste einsteigen, die schon ganz erwartungsvoll am Feldbahnmuseum in Wiesloch warten.

Unter dem Motto "Wiesloch - Lummerland und zurück" feierte die Bürgerstiftung Wiesloch das zehnjährige Bestehen ihrer Lesepatenschaften im Feldbahnmuseum. Im Mittelpunkt standen die Geschichten von Michael Ende über Jim Knopf, Lokomotivführer Lukas und die alte Dampflokomotive Emma, die sie auf ihren Abenteuern auf der Insel Lummerland begleitet.

Auch am Eingang zum Feldbahnmuseum stehen bereits vor Beginn der Veranstaltung viele Kinder und warten darauf, dass ihnen die Lesepaten von den Abenteuern erzählen, die Jim Knopf und Lukas auf ihrer Reise ins Drachenland bestehen. Die Orte der fünf Vorlesestationen sind so ausgewählt, dass sie einen Bezug zur Geschichte haben. So gibt es am Eingang zu dem alten Stollen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Erzählungen über den Halbdrachen Nepomuk, den man sich gut im dunklen Inneren des Stollens vorstellen kann. An der Lesestation "Mandala (China)" kommt auch der alte Feldbahnlorenzug vorbei und nimmt die Kinder mit auf seine Rundfahrt um das Gelände. Mit dabei sind auch Jim Knopf und Lukas - in diese Rollen schlüpften an diesem Tag Samuel Dres und Carsten Gandert.

"Buchstabenfüchse" heißt das Lesepatenprogramm der Bürgerstiftung, das es inzwischen seit zehn Jahren gibt. "Unter den 27 ehrenamtlichen Lesepaten sind sogar sieben, die von Anfang an dabei waren und nun auch zehn Jahre Jubiläum feiern können", berichtet Rosemarie Stindl von der Bürgerstiftung. Das Programm der Bürgerstiftung läuft an den Grundschulen in Wiesloch, Baiertal und Schatthausen.