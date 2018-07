Wiesloch. Die Baumaßnahme ist weitgehend abgeschlossen, am Montag soll sie beendet sein, damit auch die Sperrung aufgehoben werden kann: Die Wieslocher Hesselgasse wurde barrierefreier gemacht, wie im Rahmen des "Fußverkehrs-Checks" in Kooperation mit dem Land vorgeschlagen.

Zunächst wurde seit dem 13. Juli die Kreuzung von Hesselgasse und Blumenstraße neu asphaltiert, auch wurde das Pflaster in der Hesselgasse teilweise erneuert. Dies vor allem, damit die bisherigen Bordsteine im Straßenbereich - die Gehwege blieben unverändert - entfernt werden konnten. An ihrer Stelle wurden Steinquader für barrierefreie Querungshilfen eingelassen: Sie sorgen für einen gleitenden Übergang zwischen den verschiedenen Straßenniveaus, sind auffällig weiß, damit Menschen mit Sehbehinderungen sie besser erkennen, und mit rutschhemmenden Noppen versehen.

Ursprünglich sollten die gesamten Arbeiten am vergangenen Samstag abgeschlossen sein, laut dem Bauunternehmen kam es aber zu leichten Verzögerungen. So müssen am heutigen Montag noch Pflasterarbeiten in der Hesselgasse fertiggestellt werden, dann kann das Aufräumen beginnen. Man rechnet damit, dass die Sperrung aber heute noch aufgehoben werden kann. Die Stadt Wiesloch hat hier rund 43.000 Euro investiert.