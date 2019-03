Wiesloch. (hds) Ein Großbrand, ein Gefahrgutunfall oder ein extremes Wetterereignis - in allen Fällen ist eine schnelle und sachliche Information für die Bevölkerung äußerst wichtig. Und dies aus erster Hand und aus zuverlässiger Quelle.

Daher hat sich der Rhein-Neckar-Kreis entschlossen, das kommunale Warn- und Informationssystem "KATWARN" einzuführen, um Gefahrensituationen direkt auf den jeweiligen Mobiltelefonen anzuzeigen. "Wir hatten erst jüngst das Beispiel mit dem ’blauen Wasser’ in einigen Gebieten in und rund um Heidelberg", so Wieslochs Stadtbrandmeister Peter Hecker im Rahmen eines Pressegesprächs.

Verwirrung in den sozialen Netzwerken und ein Zusammenbruch der Leitungen bei Feuerwehr und den Stadtwerken habe zu einer großen Verunsicherung geführt. "Mit KATWARN wird direkt über die Leitstelle Rhein-Neckar gewarnt und außerdem wichtige Verhaltensregeln übermittelt", so Hecker. Zusätzlich nutzt der Deutsche Wetterdienst dieses System für Unwetterwarnungen.

Hintergrund So kriegen Sie die App aufs Smartphone Die App steht kostenlos zur Verfügung für iPhone im App Store, Android Phone im Google Play Store und Windows Phone im Windows Phone Store. Alternativ bietet Katwarn kostenlose Warnungen mit eingeschränkter Funktionalität auch per SMS beziehungsweise E-Mail zum Gebiet einer registrierten Postleitzahl. Zur Anmeldung muss eine [+] Lesen Sie mehr So kriegen Sie die App aufs Smartphone Die App steht kostenlos zur Verfügung für iPhone im App Store, Android Phone im Google Play Store und Windows Phone im Windows Phone Store. Alternativ bietet Katwarn kostenlose Warnungen mit eingeschränkter Funktionalität auch per SMS beziehungsweise E-Mail zum Gebiet einer registrierten Postleitzahl. Zur Anmeldung muss eine SMS an die Nummer 0163-7558842 mit der Nachricht „Katwarn 12345 mustermann@mail.de“ (für Postleizahl 12345 und optional E-Mail) gesendet werden. Weitere Infos zum Warnsystem gibt es unter www.katwarn.de

[-] Weniger anzeigen

"Wichtig ist es, dass über KATWARN ortsbezogene Warnungen auf das Mobiltelefon übertragen werden. Wenn man sich entsprechend durchklickt, kann dann jeder für seine Stadt oder Region die notwendigen Informationen erhalten." Wie Hecker ergänzte, sei KATWARN für alle gängigen Systeme vorhanden und kann kostenlos als App im jeweiligen Store heruntergeladen werden. Alternativ gibt es auch Warnhinweise per SMS oder eine E-Mail zum Gebiet einer vom Nutzer registrierten Postleitzahl. Weitere Infos dazu gibt es unter www.katwarn.de.

Ein weiteres System ist "NINA", eine Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Auch hier wird über Gefahrensituationen der unterschiedlichsten Art berichtet. NINA ist kostenlos nutzbar und kann über die gängigen Stores heruntergeladen werden. "Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem eine sachliche Unterrichtung, damit keine Ungenauigkeiten in den sozialen Netzwerken entstehen, die in erster Linie zur Verunsicherung bis hin zur Panik bei der Bevölkerung führen können", so Hecker.