Wiesloch. (oé) Es ist still geworden um das Thema Freihandelsabkommen, seit US-Präsident Trump TTIP auf Eis gelegt hat. Aber die Ruhe ist nur vordergründig, wie jetzt Jörg Haberer, Barbara Klingenfuss und Heinz Sold von der "Wieslocher Initiative für gerechte und demokratische Handelsabkommen" deutlich machten.

Sie tun dies im Vorfeld des bundesweiten Aktionstags, der am Samstag, 29. September, auch mit einer Kundgebung in Karlsruhe begangen wird. Hauptthema ist dabei das CETA-Abkommen mit Kanada, das seit einem Jahr "vorläufig angewendet" wird, dessen endgültige Ratifizierung aber noch aussteht.

Als "gemischtes Abkommen" müssen ihm alle EU-Staaten einzeln zustimmen, zehn Staaten haben dies bereits getan, in Deutschland steht das Votum von Bundestag und Bundesrat noch aus. Hier setzt das "Netzwerk gerechter Welthandel" an.

Allerdings geht es nicht um CETA alleine. Auch das Freihandelsabkommen der EU mit Japan, JEFTA, ist seit Juli "ausverhandelt" und soll noch dieses Jahr vom EU-Parlament verabschiedet werden. Hier ist keine Einzelzustimmung der EU-Staaten mehr nötig. Nicht nur in diesem Punkt geht JEFTA noch hinter den CETA-Standard zurück, wie Barbara Klingenfuss kritisiert. Auch bei der Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge (wie etwa Trinkwasser) sind die Hürden nach Ansicht der Kritiker niedriger.

Keine Rede also davon, dass die Politik aus den früheren Protesten gegen die Freihandelsabkommen gelernt habe. Die Ziele seien dieselben, ja hätten sich eher noch verschärft, so Jörg Haberer.

An generellen Kritikpunkten nennt er die Intransparenz der Geheimverhandlungen, die ständige Fortschreibung einmal beschlossener Abkommen ("Living Agreements"), vor allem aber die Installation einer Art "Paralleljustiz" in Gestalt privater Schiedsgerichte, die Investoren anrufen können, sowie sogenannter "Regulierungsausschüsse", die staatliche Gesetzgebungsvorhaben bereits im Vorfeld stoppen könnten.

Aus Sicht der Kritiker wäre all dies im Grunde überflüssig, handelt es sich bei den Vertragspartnern doch durchweg um "funktionierende Rechtsstaaten", wie Heinz Sold betont. Eventuelle Streitfragen ließen sich ohne Weiteres "im Rahmen der regulären Gerichtsbarkeit abwickeln".

Fazit: Für die Kritiker dienen die Abkommen vorrangig den Konzerninteressen, schaden Klima und Umwelt und schwächen die Demokratie. Aber auch die Politik Trumps mit ihrer Rückkehr zu Schutzzöllen und bilateralen Vereinbarungen stößt auf ihre entschiedene Ablehnung.

Berge sie doch die Gefahr, dass die USA ihr Interesse an Deregulierung und Liberalisierung noch stärker durchsetzten. Stattdessen setzt die Initiative auf Multilateralität und die Einhaltung internationaler Standards (etwa für Soziales, Umwelt, Klima und Menschenrechte) sowie auf die Wahrung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips.

Info: Fahrt per Zug zur Kundgebung in Karlsruhe am 29. September ab Bahnhof Wiesloch-Walldorf, 8.58 Uhr.