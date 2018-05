Wiesloch. (hds) Einstimmig verabschiedet wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates der Bedarfsplan der Kindertagesstätten für das laufende Jahr, außerdem präsentierte Sandra Markmann vom Generationenbüro der Stadt die zu erwartenden Zahlen bis 2021. Das Fazit: Speziell im Ü 3-Bereich (Kinder über drei Jahre) fehlen Plätze und auch bei den kleineren Kindern (U 3, unter drei Jahren) wird es eng. Der Grund liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass Kinder, die altersbedingt vor einem Wechsel in den Ü 3-Bereich stehen, dort mangels Plätzen nicht aufgenommen werden können und somit noch eine Zeit lang im U 3-Segment verbleiben müssen. Bis Juli werden nach Ausführungen Markmanns in den Krippen 28 Kinder über den dritten Geburtstag hinaus betreut, weil sie keinen Kindergartenplatz bekommen.

Zur Übersicht: Im gesamten Stadtgebiet gibt es derzeit zehn Kindergärten mit überwiegend Ü 3-Betreuung, hinzukommen sechs Einrichtungen mit Krippe (U 3 und Ü 3) sowie weitere fünf Krippen für die Kleinsten. Außerdem werden 70 Plätze von Tagesmüttern angeboten. In Wiesloch insgesamt stehen für das Kindergartenjahr 2018/19 insgesamt 879 Plätze für die Altersgruppe Ü 3 zur Verfügung - bei 930 Kindern in diesem Jahr, bis 2021 werden es nochmals zehn mehr sein. Die Versorgungsquote beträgt somit 95 Prozent, leicht entspannen wird sich die Situation allerdings mit der Eröffnung der Kindertagesstätte in der Johann-Philipp-Bronner-Straße (ehemaliges Keltereigelände) im kommenden Jahr. In der Kernstadt gibt es derzeit 582 Plätze, in Baiertal sind es 134, gefolgt von Frauenweiler (102) und Schatthausen mit 61 Plätzen.

Da im Vorjahr bereits eine Versorgungsquote von 105 Prozent durch den Gemeinderat beschlossen worden war - um so Zahlenschwankungen ausgleichen zu können - hat das Gremium jetzt beschlossen, zeitnah den Ausbau der bestehenden Einrichtungen "Schlossstraße" und "Abenteuerland" voranzutreiben. Den dabei entstehenden Kosten in Höhe von 10.000 Euro wurde zugestimmt. Zudem will man, um die Engpässe auszugleichen, die Tagespflege intensivieren, ein Treffen mit dem entsprechenden Personenkreis hat in diesen Tagen stattgefunden. Auch soll überprüft werden, ob es geeignete Räumlichkeiten gibt, um dort Kinder gemeinsam zu betreuen.

Seitens der Fraktionen wurden die vorgestellten Planungen gelobt: "Ein informativer und guter Überblick", sagten die Sprecher.