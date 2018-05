Besuch aus Mali: Fatoumata (li.) und die anderen jungen Frauen aus dem Mädchenzentrum in Bamako, das vom Wieslocher Verein "Häuser der Hoffnung" unterhalten wird. Sie waren jetzt in Wiesloch zu Gast und statteten dem Ottheinrich-Gymnasium einem Besuch ab. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (teu) Wenn Fatoumata redet, dann sprüht sie nur so vor Lebensfreude. Die hellwachen Augen der zierlichen junge Frau funkeln schelmisch, als sie sagt: Ja, sie wolle einmal "Ministre des Nouvelles Technologies" werden - Ministerin für Digitales also, anders ausgedrückt: Kollegin von Dorothee Bär. Die 21-Jährige ist angehende IT-Ingenieurin und stammt aus Mali, einem der ärmsten Länder der Welt, in dem insbesondere Mädchen der Zugang zu Schulbildung verwehrt wird. Ihren Traum vom Studium konnte Fatoumata dank des Engagements von "Häuser der Hoffnung - Schulbildung für Afrika" realisieren, einem gemeinnützigen, spendenfinanzierten Verein mit Sitz in Wiesloch. Gemeinsam mit sechs weiteren Malierinnen war sie nun auf Einladung des langjährigen Vorsitzenden und Vereinsgründers Dr. Gunthard Weber eine Woche lang in der Weinstadt zu Gast - ein ganz besonderes Erlebnis für die jungen Frauen, die zuvor noch nie aus Bamako herausgekommen waren.

Dort, in der Hauptstadt Malis, leben Fatoumata und die anderen im Mädchenzentrum "Jigiya Bon", das 2004 als erstes Projekt von "Häuser der Hoffnung" errichtet wurde. Hier wohnen mehr als 40 Schülerinnen und Auszubildende - viele davon Waisen und Halbwaisen -, die private Schulen und Ausbildungsstätten besuchen, von qualifiziertem Personal betreut und durch zusätzliche Kurse gefördert werden. Darüber hinaus unterstützt der Verein über 200 externe Mädchen mit Schulstipendien. Neustes "Häuser der Hoffnung"-Projekt ist ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum für junge Frauen im malischen Siby, das auch von der Klaus-Tschira-Stiftung unterstützt wird. Das Ziel der Aktivitäten: "Wir versuchen ein Maximum an malischen Mädchen vor Kinder- und Zwangsheirat zu retten und ihnen eine Ausbildung zu garantieren, damit sie auf eigenen Füßen stehen und ein autonomes Leben führen können." So zumindest formuliert es Mariam Sidibé, die Leiterin des Mädchenzentrums "Jigiya Bon", die zusammen mit Djembé-Musiker Drissa Koné die Reisegruppe nach Wiesloch begleitete.

Im Falle Fatoumatas und ihrer beiden Freundinnen Djénebou Kané und Mady Keita tragen die Anstrengungen des Wieslocher Vereins augenscheinlich Früchte: Während die 22-jährige Mady als Schneiderin im hauseigenen Atelier des Mädchenzentrums arbeitet, studiert Djénebou Journalistik; die 23-Jährige möchte einmal als Chefreporterin ihrer eigenen Zeitschrift über die politische und soziale Lage in ihrem Heimatland berichten. Fatoumata, Mady und Djénebou zählten vor 14 Jahren zu den ersten Mädchen, die bereits vier Monate nach der Gründung von "Jigiya Bon" in das Mädchenzentrum einzogen. Aber auch die anderen vier malischen Frauen, die jetzt mit zu Besuch in Wiesloch waren, sind als angehende Hebammen beziehungsweise Krankenschwestern soeben dabei, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Fatoumata bezeichnet die engagierte Arbeit, die "Häuser der Hoffnung" in dem krisengeschüttelten westafrikanischen Staat leiste, denn auch als "une grande chance", eine große Chance für die malischen Mädchen.

Unter welch unterschiedlichen Lebensumständen diese gegenüber hiesigen jungen Frauen aufwachsen, wurde schließlich im Rahmen eines Abstechers ans Ottheinrich-Gymnasium deutlich, der - neben einem Tagesausflug nach Karlsruhe sowie dem Besuch von Schwetzinger Schlosspark, Frankfurter Zoo und Senckenberg-Museum - ebenfalls auf dem Wiesloch-Programm der Malierinnen stand. Antje Tschira, ehrenamtlich bei "Häuser der Hoffnung" tätig, hatte den Kontakt zur Schule hergestellt und Französisch-Lehrerin Sibylle Göbel hatte sich mit ihren Schülern der Jahrgangsstufe eins gut auf den Besuch der Reisegruppe aus Mali vorbereitet, einem Land, in dem auch knapp 60 Jahre nach Ende der Kolonialzeit die Amtssprache immer noch Französisch ist.

"Die Schüler hier haben ein sehr gutes Französischniveau", lobte Mariam Sidibé. Und Djénebou fügte hinzu: "Außerdem sind sie wirklich sehr nett!" Im Mittelpunkt des Zusammentreffens standen kürzere Präsentationen und Diskussionen. Die Wieslocher Gymnasiasten erhielten aber auch einen kleinen Einblick in die malische Kultur: Fatoumata, Mady, Djénebou und ihre Mitstreiterinnen hatten eigens ihren traditionellen Festtags-Kopfschmuck angelegt, sangen und führten Tänze auf. Und: Die jungen Frauen zeigten, dass sie auf der westafrikanischen Bechertrommel, der Djembé, spielen können. Gelernt haben sie das von Drissa Koné, der für die musikalische Ausbildung im Mädchenzentrum "Jigiya Bon" zuständig ist. Auch das ein Novum, wie Mariam Sidibé erklärt - denn in Mali ist das Djembéspiel den Männern vorbehalten.