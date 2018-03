Sie standen dem Original in nichts nach: Thomas Wacker und Thorsten Gary präsentierten mit fulminanter Band Songs von "Mrs. Robinson" bis "The Sound of Silence". Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ergriffenheit, die sich später zu einer wahren Begeisterung ausweitete, verbunden mit einem nostalgischen Ausflug in jene Zeit, als das amerikanische Folk-Rock-Duo Paul Simon und Art Garfunkel mit ihren einfühlsamen und doch oftmals auch zeitkritischen Liedern die Fangemeinde weltweit begeisterte - auf diesen Nenner lässt sich der Abend mit Thomas Wacker und Thorsten Gary im Wieslocher Palatin bringen. Das Duo schlüpfte bei seinem Auftritt im Minnesängersaal in die Rollen der beiden Kultfiguren und hatte nicht nur die Gitarren dabei, sondern wurde vielmehr von einem Streicherquartett, einer Bassistin und einem Schlagzeuger in beeindruckender Weise unterstützt.

"Wir sind heute bereits zum dritten Mal in Wiesloch", verkündeten Wacker und Gary. Beide sind als "Graceland" mit viel Detailliebe zu den großen Vorbildern Simon & Garfunkel, die einst ihre Karriere als "Tom & Jerry" Ende der Fünfzigerjahre starteten, im Lande unterwegs. Es herrschte eine gespannte Erwartungshaltung im vollen Saal, wollten doch alle den Vergleich zwischen Original und den begnadeten "Nachahmern" hautnah miterleben. Und das Publikum sollte nicht enttäuscht werden. Es wurde eine Mischung aus einigen unbekannten Titeln wie "Cathy’s Song" oder "Old Friends" zu Gehör gebracht, mal nur mit Begleitung der Gitarren, dann wieder klangvoll unterstützt von der ganzen Band: Eine Japanerin, ein Italiener sowie zwei Russen vermittelten internationales Flair und zeigten sich virtuos an ihren Instrumenten.

"America" ertönte, der "Homeward Bound" als Hommage an das Heimatland Amerika von Simon & Garfunkel wurde intoniert, und dies stets mit einer beeindruckenden Treue zur Vorlage. Mit geschlossenen Augen fühlten sich die Besucher in jene Zeit zurückversetzt, als das berühmte Duo selbst in die Saiten gegriffen hatte. Besonders bei "American Tune", der heimlichen Nationalhymne der USA, gelang es "Graceland" mit ihrem virtuosen, erfrischend leicht wirkenden Gitarrenspiel und ihren charakteristischen Stimmen den "großen Meistern" in nichts nach zu stehen. Die Rollenverteilung war klar: So schlüpfte Thomas Wacker stimmlich in die Rolle von Paul Simon, Thorsten Gary in die von Art Garfunkel. Trotz der gewünschten Nähe zur Originalvorlage gelang es stets, eine persönliche Note in die Interpretationen mit einfließen zu lassen, sicherlich auch ein Verdienst der begleitenden Musiker, die zur Freude der Fanschar auch hin und wieder ein gekonntes Solo beisteuerten.

Spätestens bei "The Sound of Silence", Kulttitel einer ganzen Generation, vernahm man ein erstes Mitsingen im Minnesängersaal, beim flotten Song "The same old Story" wurde es dann schon ein wenig lauter im Publikum, das bei "Bright Eyes" wiederum in aufmerksame Ruhe verfiel. Stets gelang "Graceland" der Brückenschlag zwischen abgespeicherter Erinnerung und aktueller Performance auf der Bühne. Bei "Mrs. Robinson" erinnerte sich jeder an den Kultfilm "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hofmann aus dem Jahr 1969 und in "The Boxer", ein Jahr zuvor entstanden, wurden Überlebensstrategien eines Menschen besungen. Als Wacker und Gary dann "Bridge over troubled Water" anstimmten, kam die an sich schlichte Tonabfolge durch den perfekten Vortrag, verbunden mit der sanften Eindringlichkeit der Stimmen, voll zur Geltung.

Das zweistimmige Arrangement von "Graceland" voll gelungener Vokal-Harmonien, stets mit kurzweiligen Geschichten zwischen den Titeln unterbrochen, zog sich konsequent durch den Abend. Die beiden wirkten nicht etwa wie Abziehbilder, nein, sie unterstrichen mit ihrem Auftritt, wie altes zu neuem, anderen Leben erweckt werden kann. Und dies sehr zur Freude des Publikums, das trotz einer geballten Zugabe sicherlich gerne noch länger zugehört hätte. In der Pause gaben sich Wacker und Gary sehr volksnah, verkauften ihre CDs höchstpersönlich an einem kleinen Stand im Foyer des Palatins und kommunizierten ohne Gitarren mit dem Publikum.