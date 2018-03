Ann-Kathrin Pfeifer (vorne) an ihrem neuen Arbeitsplatz in der TSG-Geschäftsstelle. "Ich bin mit viel Freude bei der Sache", sagt die junge Geschäftsführerin, die wegen fehlender Hallenkapazitäten in Wiesloch mehr sportliche Aktivitäten ins Freie verlegen möchte. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Für Ann-Kathrin Pfeifer ist das Thema ihrer Masterarbeit zugleich Verpflichtung für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der TSG Wiesloch. "Mitgliederzufriedenheit" hatte sie zum Abschluss ihres Studiums an der Technischen Universität Darmstadt im Fach "Sportmanagement" in den Mittelpunkt gestellt, jetzt hat sie ausreichend Gelegenheit, in ihrer Position der Theorie die Praxis folgen zu lassen.

Seit dem 1. Oktober des Vorjahres ist Pfeifer beim größten Verein in der Weinstadt als Geschäftsführerin aktiv, sie hatte damals die Nachfolge von Elke Walter übernommen. "Ich habe von der Ausschreibung über meinen Heimatverein in Dossenheim erfahren, habe mich im Internet über die TSG schlau gemacht und mir zugetraut, diese Herausforderung anzunehmen", gab sich Ann-Kathrin Pfeifer von Anfang zuversichtlich. Und es hat geklappt, denn nach dem Vorstellungsgespräch bei den TSG-Verantwortlichen wurde ihr schnell signalisiert: "Wir hätten Sie gerne." Für die 27-Jährige war dies die Chance, die im Studium erworbenen Erkenntnisse für eine zielgerichtete Vereinsarbeit anzuwenden.

Die begeisterte Tennisspielerin findet es übrigens gut, dass bei der TSG Wiesloch das Spiel mit dem Filzball nicht angeboten wird. "Damit komme ich nicht in einen Interessenskonflikt", so Ann-Kathrin Pfeifer, die in Dossenheim im Sommer "so drei- bis viermal in der Woche" auf dem Platz steht, um dort für ihre Einsätze in der Damenmannschaft zu trainieren. "Für mich ist die Position der Geschäftsführerin meine erste Arbeitsstelle nach dem Studium", erzählt sie, macht sich jedoch wegen mangelnder Erfahrung keine Sorgen. Im Gegenteil: "Ich bin mit viel Freude bei der Sache", sagt die junge Frau im Gespräch mit der RNZ und hat denn auch konkrete Vorstellungen, wie sie ihre Arbeit angehen wird.

"Wir alle kennen die Situation bezüglich fehlender Hallenkapazitäten in Wiesloch und ich sehe daher einen großen Handlungsbedarf, bestimmte Aktivitäten ins Freie zu verlegen", kündigte Ann-Kathrin Pfeifer an. Sie strebt an, starre Konzepte aufzubrechen und auch Angebote zu unterbreiten, die nicht nur auf eine bestimmte Sportart begrenzt sind: "Wir haben hier beste Voraussetzungen, etwa einen Waldlauf-Kurs anzubieten, und dies für alle unsere Mitglieder." So könnte beispielsweise die Arbeit der verschiedenen Konditionstrainer koordiniert werden; als Folge werde zudem das Kennlernen innerhalb des Vereins optimiert. Ann-Kathrin Pfeifer hat das derzeitige Kurssystem innerhalb des Vereins im Fokus, hier möchte sie ansetzen. "Eine Abteilung für alle", startend mit gemeinsamen Outdoor-Aktivitäten, ist ihre Wunschvorstellung, die es nunmehr mit Leben zu füllen gelte.

"Auf den Kopf stellen" möchte Ann-Kathrin Pfeifer bei der TSG natürlich nicht alles. "Das ist ein toll geführter Verein", spricht sie ein großes Lob aus. Dennoch, und davon waren auch die ersten Monate ihrer Arbeit geprägt, sei sie offen für neue Ideen. "Ich habe bereits mit anderen Vereinsvertretern in der Region gesprochen", informierte sie, man habe sich ausgetauscht und über Veränderungen und neue Konzepte gesprochen.

Ihrer Heimatstadt Dossenheim wird sie trotz der neuen Aufgabe nicht den Rücken kehren. "Es ist sicherlich von Vorteil, zum Arbeitsumfeld einen gewissen Abstand zu wahren", begründete sie ihre Entscheidung, die insbesondere auch von ihren sportlichen Aktivitäten, allem voran dem Tennis, beeinflusst wurde. Ansonsten ist die neue TSG-Geschäftsführerin noch eine begeisterte Beachvolleyballerin, schwingt auch beim Badminton hin und wieder das Racket und im Winter zieht es sie in die Berge zum Skifahren.