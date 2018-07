Wiesloch. (pol/mare) Zu einem Flächenbrand auf einem Acker kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr im Gewann Forlenwald. Das berichtet die Polizei.

Auf dem Feld zwischen Schatthausen und Gauangelloch kam es bei einer landwirtschaftlichen Pressmaschine zu einem Funkenflug, der durch einen Stein verursacht wurde und der die Strohballen auf dem Feldgebiet entzündete.

Durch das trockene Wetter stand schnell eine Fläche von zwei bis drei Fußballfeldern in Flammen. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung konnten verhindern, dass das Feuer auf andere Felder und Baumgruppen übergriff und den Brand gegen 17.30 Uhr schließlich löschen.

In den vergangenen Tagen war es mehrfach in der ganzen Region zu Bränden auf Feldern und Wiesen gekommen. Wegen der hohen Brandgefahr aufgrund der Temperaturen wurden auch alle Grillstellen in der Region gesperrt.

Update: 18. Juli 2018, 18.29 Uhr