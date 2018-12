Gemeinsam Reisen und Ausflüge (wie in diesem Jahr nach Südtirol) zählen zu den Aktivitäten des Freizeitclubs "Asphalt" in Mühlhausen. Foto: privat

Mühlhausen. (rka) Sport in der Freizeit ist bekanntermaßen eine äußerst gesunde und entspannende Betätigung als Gegenpol zum Berufsleben. Spaß und Bewegung in der Gemeinschaft - aber ohne feste Bindung - spielen eine entscheidende Rolle. So gab es in Mühlhausen vor über vierzig Jahren einen Kreis von Freunden, die Freizeit und Sport miteinander teilten. Damals standen Kegelabende im Vordergrund. Doch warum sollte man dem "Kind" keinen Namen geben? Wegen des Bodenbelags auf den Kegelbahnen "taufte" man die Verbindung auf den Namen "Asphalt".

Man schrieb das Jahr 1974. Damals war die Gemeinschaft noch ein loses Gebilde. 1977 dann nahm man erstmalig und erfolgreich an den Fußball-Ortsmeisterschaften des 1. FC Mühlhausen teil. Danach entschied man sich eine Fußballmannschaft zu gründen. Man übernahm den Namen des Kegelclubs und somit war der "Freizeitclub Asphalt 1977" geboren. Vorsitzender war Willi Schramm, der für 13 Jahre die Geschicke des Vereins leitete. Erwähnenswert ist auch, dass Konrad Hafner seit 40 Jahren die Finanzen des Vereins gewissenhaft verwaltet. Vereinsziel war ausschließlich die Pflege des Freizeitsports. Deshalb sah man sich von Beginn an nicht als Konkurrenz zu den Sportvereinen.

Im Laufe der Jahre stieg das Interesse am Freizeitclub wie auch die Zahl der Mitglieder, sodass man am 19. September 1986 unter dem Namen "Freizeitclub Asphalt 1977" den neuen Verein gründete, der heute aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Vorsitzender war nach wie vor Willi Schramm, sein Stellvertreter Paul Fuchs. Waren es 1986 noch 21 Gründungsmitglieder stieg die Zahl bis 1999 auf 38, beim 30-jährigen Bestehen waren es 49 Mitglieder. Im Jubiläumsjahr zählt der "Freizeitclub Asphalt" 63 Mitglieder, darunter sind sechs Gründungsmitglieder.

Im Laufe der Jahre verlagerten sich die Aktivitäten vom Kegeln zum Fußball, da sich zahlreiche, ehemals aktive Fußballer dem Verein anschlossen, um ohne Erfolgsdruck ihrer Spielfreude zu frönen. Diese alten Fußballer waren es auch, die bei den Pfingstturnieren um die Ortsmeisterschaft gefürchtet waren. Mehrere Male gewannen die Mannschaften des "Asphalt" dieses Turnier. Inzwischen ist der Fußball aber mehr und mehr in den Hintergrund gerückt, dagegen erfreut sich der Kegelabend im vierzehntäglichen Rhythmus großer Beliebtheit.

Engagiert bringt sich der Verein in die Dorfgemeinschaft ein, beispielsweise bei der Kerwe, wo direkt am Kirchplatz das Geschnetzelte in der großen Pfanne schon von weitem duftet. Auch der Faschingsumzug steht fest im Terminkalender. Für die Fußgruppen fertigen die Frauen in aufwendiger Handarbeit Harlekinkostüme oder Paradiesvögelanzüge. Heute steht mehr und mehr das gesellige Miteinander im Mittelpunkt des Vereinslebens - und das gemeinsam mit der ganzen Familie. Alljährlich wird ein mehrtägiger Ausflug mit kulturellem Programm organisiert. In diesem Jahr besuchte man Südtirol. Wandertage, Grillfeste, Radtouren, Besuch von Weihnachtsmärkten oder auch manchmal ganz spontan organisierte Aktivitäten verschiedener Art dienen dazu, die Gemeinschaft zu stärken.

"In unserem Verein werden alle Einsätze auf freiwilliger Basis mit viel Hingabe und Motivation geleistet", so die beiden Vorsitzenden Katharina Hafner und Gerhard Brecht. Es gebe keine zwingenden Termine, niemand müsse eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden ableisten. Freiwilligkeit, Engagement ohne Zwang und Gemeinschaftsgeist seien wichtige Säulen eines intakten Vereinslebens. Stolz sprechen die beiden von einem "eingeschworenen Haufen mit einem großen Spaßfaktor". So manche Anekdote wird bei Zusammenkünften gerne erzählt.

Mit Schmunzeln erinnert man sich daran, dass man beim gemütlichen Beisammensein einer Hochzeitsgesellschaft das neuvermählte Brautpaar "ausge᠆spannt" hat, da dieses lieber mit der fröhlichen "Asphaltrunde" als mit der eigenen Verwandtschaft feiern wollte. Bei anderer Gelegenheit schaffte man es bei einem Aufenthalt auf Mallorca, zwei eingefleischte Junggesellen unter die Haube zu bringen.

FiInfo: Mit einem Festwochenende und einem unterhaltsamen Programm begeht der Verein am 12. und 13. August auf dem Rathausplatz "Unter den Linden" sein 40-jähriges Jubiläum.