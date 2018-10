Von Ute Teubner

Wiesloch-Frauenweiler. Eigentlich hat es Walter Böhli jetzt dann doch etwas eilig. Der ganze Vormittag ist schon rum. Und draußen scheint schließlich die Sonne. Der Himmel: knallblau. "Ich will noch zum Modellfliegen", erklärt der rüstige ältere Herr. Er steht auf, geht zum Ausgang. "Tschüss, bis übermorgen", ruft Böhli noch gut gelaunt in den Raum. Und schon ist er weg. Der 78-Jährige will die Zeit nutzen, die ihm bleibt - und die ihm hier, im Dialysezentrum Wiesloch, geschenkt wird. Denn auch, wenn man es ihm nicht ansieht: Walter Böhli ist schwer krank. Er lebt mit nur einer halbe Niere.

Der Walldorfer ist einer von derzeit 100 chronisch Nierenkranken, die in dem den "ze:roPRAXEN" (ein von Ärzten geführter Unternehmensverbund in der Metropolregion) angeschlossenen Zentrum versorgt werden. Gestartet wurde mit gerade mal zehn Patienten, damals, vor einem Vierteljahrhundert, als das Dialysezentrum am 1. September 1993 im Stadtteil Frauenweiler eröffnet wurde.

Inzwischen verfügt die unter der ärztlichen Leitung des Internisten und Nephrologen Dr. med. Alexander Mandelbaum stehende Einrichtung über 38 Dialyseplätze; eine Praxis für Nieren- und Bluthochdruckerkrankungen inklusive Transplantationsambulanz im vorderen Bereich des Gebäudes rundet das medizinische Angebot ab. Verändert hat sich auch das Durchschnittsalter der Dialysepatienten: Das habe zu Beginn bei 40 Jahren gelegen, erinnert sich Dr. med. Elke Christina Stier. Heute lasse sich dank der früheren Erkennung und besseren Behandlungsmöglichkeiten von Nierenerkrankungen die Dialyse oft bis ins Alter von 70 Jahren hinauszögern. "In den letzten Jahrzehnten hat sich wirklich sehr viel in der Medizin getan."

Die Internistin arbeitet seit gut 22 Jahren in dem Dialysezentrum, das mit modernster Technik ausgestattet ist, nachdem der gesamte Dialysebestand erst Ende vergangenen Jahres komplett erneuert wurde. Stolz zeigt Elke Christina Stier auf das Kernstück der Behandlung, in deren Rahmen ein externer Blutkreislauf eingerichtet und das Blut durch eine Dialysemaschine geleitet wird: den sogenannten Dialysator - die "Waschmaschine", wie Dr. Stier den flaschengroßen Filter auch gerne etwas flapsig nennt. Durch ihn fließen, getrennt durch eine Membran, das Blut und eine Spülflüssigkeit. Aufgrund der unterschiedlichen Konzentrationen wirkt das physikalische Prinzip der Osmose: Die für den Körper giftigen Harnstoffe wandern über die Membran in die Spüllösung, danach fließt das gereinigte Blut in den Blutkreislauf des Patienten zurück.

Doch wer ist überhaupt auf eine solche künstliche Blutwäsche angewiesen? "Wenn die Niere ihre Funktion verliert, kann sie keine Giftstoffe mehr ausscheiden", erklärt Dr. Elke Christina Stier. Die Folge: Im Körper reichern sich die sogenannten harnpflichtigen Substanzen und Flüssigkeit an, da die Niere zudem eine zentrale Rolle bei der Regulation des Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushaltes sowie des Blutdrucks besitzt. Es kommt zu einer Überwässerung und Vergiftung durch die Stoffwechselprodukte, die für gewöhnlich mit dem Urin ausgeschieden werden. "Normalerweise säubert die Niere an die 120 Milliliter Blut pro Minute", so Dr. Stier. Sind es nur noch zehn Milliliter oder weniger, müsse der Patient in die Dialyse. Sie übernimmt die Reinigungsfunktion des defekten Organs und entfernt die schädlichen Stoffe aus dem Körper. Ursachen für chronische Nierenschädigungen sind zumeist Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder entzündliche Erkrankungen der Nieren; doch auch die langjährige Einnahme von Schmerzmitteln oder Erbkrankheiten wie die Zystenniere können der Auslöser hierfür sein.

Besonders tückisch: "Die Symptome sind ganz unspezifisch." Elke Christina Stier betont daher: "Regelmäßige Check-ups lohnen sich, denn da werden auch kritische Nierenwerte erkannt." Je früher man um seine Erkrankung wisse, umso besser könne man seine Nieren schonen und umso länger diese erhalten. Also: "Bei diffusen Beschwerden auch mal an die Niere denken, denn die ist ein sehr wichtiges Organ", rät die Internistin. Und: Insbesondere Bluthochdruck sollte man gut im Auge behalten.

Chronisch Kranke wie Walter Böhli kommen dreimal wöchentlich zur Dialyse. Während der Walldorfer jeweils die Frühschicht belegt und sich bereits gegen Sieben "anschließen" lässt, kommen die wenigen jüngeren, in der Regel zur Transplantation angemeldeten Patienten erst nach der eigenen Arbeit zur Spätschicht ins Dialysezentrum, die dann um 22 Uhr endet. Sie alle brauchen viel Geduld. Denn bei einer "ordentlichen Dialyse" wird das komplette Blut insgesamt 15 Mal durch die "künstliche Niere" gepumpt, erläutert Dr. Stier. "Das sind dann rund 80 Liter Blut, die gewaschen werden." Eine Prozedur, die im Schnitt vier bis fünf Stunden dauert. Während dieser Zeit schaut Walter Böhli Fernsehen oder liest, manchmal schläft er auch ein bisschen. "Eine Patientin strickt sogar schon an den Weihnachtssocken", plaudert Elke Christina Stier aus dem Nähkästchen und fügt hinzu: "Ja, es geht hier schon sehr familiär zu."

"Unsere Patienten kennen sich alle, sie haben immer dieselben Schichten, dasselbe Bett und denselben Bettnachbarn", pflichtet ihr Alexandra Werchner, die stellvertretende Pflegeleiterin, bei. Im Dialysezentrum wird zusammen Fasching gefeiert und zur Fußball-WM stehen Wetten auf dem Programm. "Wer neu hier ist, braucht etwa zwei bis drei Monate, um sich einzugewöhnen", berichtet Dr. Stier. Mit einem liebevollen Augenzwinkern fügt die Ärztin hinzu: "Wenn die Opas anfangen, mich zu duzen, dann weiß ich: Jetzt sind sie da!"

Walter Böhli ist so einer, der angekommen ist. Seit Februar dieses Jahres ist er in Frauenweiler in Behandlung. "Ich fühle mich wohl. Und es geht mir jetzt wesentlich besser als vor der Dialyse", freut sich der Senior, der sich nicht nur um seine Modellflieger kümmert, sondern auch wieder Fahrrad fährt. "Das ist geschenkte Lebenszeit", nickt ihm Dr. Elke Christina Stier aufmunternd zu. Genau deshalb schmiedet Walter Böhli bereits neue Pläne: Urlaub mit seiner Frau, auf Mallorca vielleicht. Oder irgendwo anders. Egal. "Hauptsache, das mit der Dialyse läuft."