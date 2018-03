Wiesloch. (hds) Der Schnee in der Nacht zuvor machte so manchem freiwilligen "Müllsammler" beim Start der diesjährigen Gemarkungsreinigung am vergangenen Samstag in Wiesloch und den Stadtteilen einen dicken Strich durch die Rechnung. So entschlossen sich die Mitglieder des Kerwevereins in Schatthausen, ihren bereits am frühen Vormittag angesetzten Termin abzusagen (er wird am 17. März nachgeholt) und auch im Bereich der Äußeren Helde wollten die Organisatoren nicht unbedingt im Schnee nach Abfall suchen. Lediglich der Crossgolf-Verein "Die Kopffüßler" hatte sich nicht beirren lassen.

Im Gebiet rund um die Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) war das achtköpfige Team unterwegs. Ein paar Fahrradteile und ein im Bach festgefrorenes Ölfass waren die Ausbeute, hinzu kam der übliche Unrat, den so mancher Zeitgenosse in der freien Natur "deponiert" hatte. Die Stadt hatte die für die Aufräumaktion notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt: Warnwesten, Handschuhe, Greifzangen und Container. Zudem gab es pro Teilnehmer einen finanziellen Zuschuss für die Verpflegung an diesem Tag.

"Wir hatten Glück. Als wir loslegten, kam die Sonne raus und der Schnee verabschiedete sich schnell, sodass wir unter guten Bedingungen an die Arbeit gehen konnten", so die Crossgolfer. Als der Container beladen war, ging es Richtung Vereinsheim der Boule-Freunde, um dort den Abschluss zu feiern. Als die Gemarkungsreinigung ins Leben gerufen wurde, waren die "Kopffüßler" noch mit den Boule-Freunden gemeinsam auf Einsammelachse, seit einigen Jahren sind die Crossgolfer alleine unterwegs.

Die Mühen hatten sich übrigens gelohnt, gab es doch einen "Bürgermeisterbraten" mit selbst gemachten Spätzle. Bereits während der Reinigungsaktivitäten wurden die Crossgolfer bestens versorgt. Ob das Essen - ein Rinderbraten - speziell ausgesucht worden war, weil sich OB Dirk Elkemann zu einem kurzen Besuch angekündigt hatte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Weiter geht es am kommenden Samstag, 10. März, mit Putzaktionen in Altwiesloch, Baiertal, Schatthausen und Wiesloch, ehe dann am 17. März die Gemarkungsreinigung insgesamt abgeschlossen wird. Mit dabei sind unter anderem die Stadtteilvereine Altwiesloch, Baiertal und Frauenweiler und erstmals die "Ahmadiyya Muslim Gemeinde". Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr 15 Vereine und Institutionen an der Aktion, eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr.