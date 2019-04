Wiesloch. (rö) Bei einem Hausbrand in der Schwetzinger Straße wurde am Dienstagnachmittag der nach ersten Erkenntnissen einzige Bewohner, ein etwa 75 Jahre alter Mann, lebensgefährlich verletzt.

Nachdem ihn die Feuerwehr mit einem Sprungkissen aus dem brennenden Haus gerettet hatte, musste er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Augenzeugenberichten zufolge soll der Mann trotz seiner Brandverletzungen aber noch ansprechbar gewesen sein.

Kurz nach 15.30 Uhr war es zu einer lauten Explosion gekommen, die auch in der Nachbarschaft deutlich zu hören war, wie mehrere Anwohner berichteten. Auslöser war wohl eine Propangasflasche. Daraufhin war in dem Hinterhaus ein "richtig großes Feuer" ausgebrochen, so Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Das Haus brannte in der Folge komplett aus. Die Feuerwehr, die mit der Drehleiter von der Schwetzinger Straße her ebenso löschte wie von hinten aus dem Kegelbahnweg, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Die Schwetzinger Straße wurde für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Da das obere Stockwerk des Hauses als akut einsturzgefährdet eingestuft wurde, wurde es noch am Dienstag mit einem Bagger, der gegen 17 Uhr vor Ort kam, kontrolliert abgetragen.

Die Arbeiten waren kurz vor 22 Uhr am Dienstagabend abgeschlossen, die Sperrung der Schwetzinger Straße wieder aufgehoben.

"Es ist schon beängstigend, was für eine Wucht das Feuer entfaltet hat", sagte Wieslochs OB Dirk Elkemann der RNZ. Er machte sich ebenso wie Bürgermeister Ludwig Sauer vor Ort ein Bild der Lage. Auch angesichts der schwierigen räumlichen Situation im engen Kegelbahnweg freute er sich, dass die Einsatzkräfte wohlbehalten geblieben waren.

Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 200.000 Euro. Auch zwei Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden beschädigt - eines davon sogar total.

Die Feuerwehren aus allen vier Wieslocher Abteilungen sowie aus Walldorf und Rauenberg, unterstützt von der Unterkreisführungsgruppe, der Kreisfeuerwehrführung und einer Drohne der Feuerwehr Mühlhausen waren mit insgesamt 74 Personen im Einsatz. Dazu kamen die Polizei mit 19 Beamten, die Rettungsdienste mit Notarzt und Hubschrauber mit 13 Personen und auch das Technische Hilfswerk (THW).

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sollen Brandexperten sowie Kriminaltechniker heute die Brandstätte untersuchen.

Update: Mittwoch, 24. April, 8.28 Uhr