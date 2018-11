Von Anton Ottmann

Wiesloch. Imke Müller-Hellmann, diplomierte Pädagogin und Coach für Menschen mit Behinderung, steht eines Tages im Nieselregen vor dem Tor einer Textilfabrik südlich von Shanghai. Sie zeigt dem verdutzen Pförtner ihre Jacke und erklärt ihm, dass sie mit einer Arbeiterin sprechen möchte, die an der Herstellung mitgewirkt habe. Ein herbeigerufener Manager bricht in Lachen aus und zündet sich erst einmal eine Zigarette an.

Das ist eine der Geschichten aus dem Buch "Leute machen Kleider", die von der Autorin Imke Müller-Hellmann in der Wieslocher Buchhandlung Eulenspiegel vorgetragen wurden. Dem Buchprojekt war eine surreale Idee vorausgegangen, die ihr beim morgendlichen Frühstück kam. Sie stellte sich vor, dass während sie am Küchentisch saß, durch Löcher in der Wand nach und nach Menschen in ihre Küche kämen, die zur Herstellung ihrer Mahlzeit, der Möbel im Raum und des Geschirrs auf dem Tisch einen Beitrag geleistet hatten. An Ende waren es Hunderte und sie kamen aus der ganzen Welt. Sie alle wollten sich mit ihr unterhalten und ein klein wenig feiern.

Das brachte sie auf die originelle Idee, zehn ihrer Kleidungstücke auszuwählen und die Menschen aufzusuchen, die in irgendeiner Form an deren Herstellung beteiligt waren. Ohne einen sozialkritischen Ansatz im Hinterkopf wollte sie einfach wissen, wie sie leben und arbeiten, was ihre Sorgen und Nöte sind, was sie hoffen und träumen.

So reiste sie nach Bangladesch, Vietnam, Portugal, auf die Schwäbische Alb, nach Thüringen und eben auch nach China. Wie sie ihrem Publikum erzählte, war das ein schwieriges Vorhaben, das sie aber beharrlich verfolgte. Sie besuchte die Firmen hinter den Kleidungsmarken, rang um die Herausgabe der Zuliefernamen und bereiste am Ende die halbe Welt.

Im Fall China hatte sie Dutzende E-Mails geschrieben, telefoniert, Visa beantragt und ungeduldig auf deren Ausstellung gewartet. Schließlich war sie 10.000 Kilometer gereist, um dann nicht wirklich etwas zu erfahren. Imke Müller-Hellmann hatte sich im Vorfeld nicht vorstellen können, wie global, wie gigantisch und wie vernetzt diese Industrie ist und wie schwierig es sein würde, schließlich zu den arbeitenden Menschen vorzudringen.

Wie sie ihren gespannt lauschenden Zuhören erzählte, hatte sie nicht nur - vom skrupellosen Manager bis hin zu der täglich bis zur Erschöpfung arbeitenden Näherin, vom verantwortungsvollen Firmeninhaber bis hin zum stolzen "Textilveredler" - mit den unterschiedlichsten Menschen und Charakteren zu tun gehabt, sondern auch sehr viel über die einzelnen Arbeitsprozesse erfahren. Letztere stellten sich als viel komplizierter heraus, als sie es sich bisher vorstellen konnte. Das begann schon bei der Auswahl des Fadens, über das Weben und Färben bis zum Schnitt, dem Nähen und dem Verkauf und am Ende dem oft tausende Kilometer weiten Weg der Textilien in einen deutschen Kleidermarkt.

Vieles, was die Autorin beschreibt, gibt zu denken: Näherinnen in Bangladesch kämpfen um einen freien Tag in der Woche, die Chefs der Lieferfirmen erzählten ihr ganz offen, wie sie die Sozialstandards umgehen, darüber hinaus werden oft synthetische Färbemittel verwendet, die giftig sind und sowohl die Näherinnen als auch die Verbraucher belasten. Es ist auch nicht gesagt, dass große Marken und teure Kleidung umweltgerechter und sozialverträglicher hergestellt werden als Billigware. Und doch gibt es Hoffnung im hart umkämpften Milliardengeschäft. So stellt die Autorin fest, dass größere Produzenten zunehmend der "Fair Wear Foundation" mit ihrem strengen und verlässlichen Label beitreten und bei Zulieferern Sozialstandards durchsetzen.

In der regen Diskussion nach der Lesung gab sie den Konsumenten noch einige Denkanstöße mit auf den Weg: "Wie viel Welt lasse ich in meine Küche?", "Wurde die Jacke in einer guten Umgebung hergestellt?" und: "Auf Labels achten und lieber weniger kaufen, dafür aber besser."