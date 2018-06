Wiesloch. (hds) Eine beeindruckende Show bot das Ensemble der "Urban Dance Machine" im Staufersaal des Palatins. Allerdings hatten leider nur rund 180 tanzbegeisterte Fans den Weg dorthin gefunden, um sich in die Discowelt der siebziger Jahre entführen zu lassen. "Da haben wir eben viel Platz auf der Tanzfläche", so der humorvolle Kommentar einer Besucherin.

Dabei war für eine richtige Party alles bestens arrangiert. Die Bühne war in eine große Discolandschaft verwandelt worden, neun Musiker, fünf Sängerinnen und Sänger sowie eine flotte Truppe von "Eintänzern" heizten die Stimmung an, "Dancing Queen" von Abba wurde fetzig dargeboten und spätestens bei "Saturday Night Fever" hielt es niemanden mehr auf den am Rand des Saals platzierten Sitzgelegenheiten.

Vor vier Jahren wurde "Urban Dance Machine" ins Leben gerufen, seitdem bietet die Truppe eine schwungvolle Reise in jene Zeit, als Plateausohlen, Schlaghosen und manch schräge Frisur das modische Erscheinungsbild in den Tanztempeln der Welt prägten.

Der Abend bot einen Streifzug durch die Hits längst vergangener Tage, es war kein Konzert, vielmehr sollten die Gäste sich von den Rhythmen anstecken lassen. Und das taten sie auch. Die einen im klassischen Disco-Move, andere wiederum zeigten ihre erlernten Fähigkeiten aus der Tanzstunde mit einem perfekten Quickstepp.

Eingebettet ist die Performance in ein Gesamtkonzept: Schon vor dem offiziellen Startschuss wurde mit entsprechendem Sound eingeheizt und als die ersten Töne aus den Lautsprechern erklangen, ging es ab. Songs von Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Sister Sledge oder Boney M. wurden intoniert, auf der Leinwand im Hintergrund flimmerten visuelle Effekte, um für das entsprechende Ambiente zu sorgen. Damit wurden die Disco-Musik sowie die Atmosphäre aus den legendären Clubs in den USA in die heutige Zeit übertragen.

Nicht ganz "zeitgemäß" war allerdings das Outfit der meisten Besucher. Zwar hatten einige wenige im Kleiderschrank nach Utensilien wie bunten Kleidchen, Stirnbändern oder farbigen Hemden erfolgreich Ausschau gehalten, die meisten jedoch waren in neuzeitlichem Gewand erschienen. Der verbale "Einpeitscher" auf der Bühne animierte zum Mittanzen, die echte Ausgelassenheit sprang jedoch nur allmählich auf das Publikum über.

Als vor mehr als vier Jahrzehnten aus einem Mix aus Soul und Funk, gewürzt mit einer Prise Salsa, neue "Bewegungsabläufe" kreiert wurden, war der Disco-Sound geboren. Aus bassbetontem Vier-Viertel-Takt, orchestralen Streichern, Bläsern und vor allem eindringlichen Ohrwurm-Refrains wurde eine einzigartige Party-Musik geboren, die in einer Hit-Flut förmlich explodierte.

Endgültig zum Kult wurde dieser Trend 1977 durch den Film "Saturday Night Fever" mit John Travolta und dem triumphalen Soundtrack der Bee Gees. All das nahmen die beiden Initiatoren von Urban Dance Machine aus Mannheim zum Anlass, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Heiko Raubach (Posaune) und Jens Kreft (Bass) sind seit Langem Profimusiker und in der Szene wohlbekannt. Mit viel Liebe zum Detail und einem hohen musikalischen Anspruch stellten sie im Jahr 2014 dieses große Showformat auf die Beine mit dem Ziel, sowohl dem unverkennbaren Disco-Sound als auch dem tänzerischen und gesanglichen Anspruch der Songs gerecht zu werden.

Im Palatin stellten sie dies eindrucksvoll unter Beweis, sowohl instrumental als auch gesanglich. Mehr Besucher hätte der Abend sicherlich verdient gehabt.