Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Einbruch mit Vandalismus kam es am Schulzentrum in der Gerbersruhstraße am Mittwoch oder Donnerstag. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Hausmeister, dass Unbekannte in das Gerätehaus der Bertha-Benz-Realschule eingebrochen waren. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Zudem waren auf dem Hof der gegenüberliegenden Albert-Schweitzer-Schule und in der Nähe Baustellenteile beschädigt worden, Flaschen zerschlagen und sehr viel Müll verteilt worden.

Dem Hausmeister zufolge hatte sich am Mittwochabend eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhofgelände aufgehalten. Die Taten sollen zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, stattgefunden haben.

Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 zu verständigen.