Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Fußball spielen kann doch jeder", flachst Mona Zirkel. Die 19-Jährige hat sich ein anderes Betätigungsfeld gesucht. Seit ihrem achten Lebensjahr ist sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesloch. Vater Stefan, selbst über Jahre hinweg bei den Floriansjüngern aktiv, hatte in ihr die Begeisterung geweckt und so trat sie in die Jugendfeuerwehr ein. Sie ist somit eine von sieben Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren.

"Wir haben hier in der Weinstadt 84 Mitglieder bei der Wehr, die Quote entspricht somit 8,3 Prozent. Dies entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt", informiert Marco Friz, bei der Feuerwehr für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bei der Jugendfeuerwehr beträgt der Anteil der Mädchen immerhin 15 Prozent. "Ein erfreulicher Trend", so Friz. Beim Blättern in der Chronik der Wieslocher Feuerwehr, herausgegeben zum 150-jährigen Bestehen, fällt auf, dass gegen Ende des Zweiten Weltkrieges die Wieslocher Feuerwehr bereits "durch eine Gruppe junger Mädchen" unterstützt wurde. Der Grund: Fast alle Männer waren zur Wehrmacht eingezogen worden und so mussten die Frauen bei Einsätzen selbst Hand anlegen.

Vor zwei Jahren absolvierte Mona Zirkel eine Grundausbildung auf Unterkreisebene. "In 80 Stunden wurden wir mit den verschiedenen Szenarien vertraut gemacht und dies sowohl in der Theorie als auch in der Praxis", blickt sie zurück. Seit der erfolgreichen Abschlussprüfung darf sie sich als "Feuerwehrfrau" bezeichnen. Somit ist sie für die Einsätze "tauglich", allerdings gibt es noch Einschränkungen. "Beispielsweise habe ich noch keine Befähigung, mit Atemschutzgeräten zu arbeiten. Dazu bedarf es einer speziellen Schulung." Die will sie allerdings bald in Angriff nehmen. Ihre Kollegin Katharina Paul wird übrigens im Dezember an einem Lehrgang zur Führungskraft teilnehmen.

Anfänglich hätten sich "so einige gewundert, dass ich zur Feuerwehr gegangen bin", erzählt Mona Zirkel. Belächelt wurde sie allerdings nicht und es gab auch keine Sticheleien. Für sie ist es von großer Bedeutung, sich in das Team zu integrieren. Dies hat für sie nach all den Jahren nach wie vor einen hohen Stellenwert. Es seien viele Freundschaften auf privater Ebene entstanden, zudem werde man durch die Arbeit bei der Feuerwehr "geerdet", denn viele Alltagsprobleme würden sich reduzieren. "Man bleibt ruhig, vor allem im privaten Umfeld", stellt sie fest.

Inzwischen hat sich die junge Dame längst an die Abläufe bei einem Einsatz gewöhnt. "Wir werden mit einem Piepser kontaktet und dann heißt es, so schnell wie möglich zum Feuerwehrgerätehaus zu eilen." So knapp drei Minuten benötigt sie dafür mit dem Auto. "Wir müssen uns dabei an die Verkehrsregeln halten, können also nicht mit Vollgas los düsen." Und dies ist besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden in Wiesloch - wegen des hohen Verkehrsaufkommens rund um das Feuerwehrgerätehaus - kein leichtes Unterfangen.

Im Feuerwehrhaus gilt es, sich in Windeseile umzuziehen. Dies geschieht derzeit noch unter erschwerten Umständen. "Wir haben eigens eine kleine, aber doch sehr enge Umkleidemöglichkeit für unsere Frauen eingerichtet, dies ist allerdings nur eine Notlösung", berichtet Marco Friz. Es laufen seinen Worten zufolge derzeit Gespräche mit der Stadt, um innerhalb des Gebäudekomplexes eine bessere Alternative zu schaffen.

Nach einem größeren und schweren Einsatz werden die Mitglieder der Feuerwehr auch seelsorgerisch betreut. Helga Brand und Angelika Burckhardt von der Kreisfeuerwehr sprechen dann die Situationen durch und leisten mit Rat und Tat Hilfe. "Ich selbst wurde noch nicht damit konfrontiert", sagt Mona Zirkel. Ihr letzter Einsatz führte sie nach Frauenweiler. Von dort wurde ein Brand an einer Hochspannungsleitung über die zentrale Einsatzleitstelle in Ladenburg vermeldet. "Da hatte sich eine Krähe so unglücklich positioniert, dass sie in den Stromkreislauf geriet und im wahrsten Sinne des Wortes dort oben verdampfte." Der dadurch ausgelöste Kurzschluss führte zu dem kleinen Brand, der schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Im kommenden Jahr steht für Mona Zirkel das Abitur an der Johann-Philipp-Bronner-Schule an. Danach möchte sie eine Ausbildung in Richtung Tourismus beginnen. Bis dahin wird sie keine Unterrichtsstunde versäumen. "In der Schule habe ich den Piepser nicht dabei, kann also nicht benachrichtigt werden. Für mich hat die schulische Ausbildung absoluten Vorrang", erläutert sie. Also keine Chance, die vielleicht ungeliebte Mathe-Klausur wegen eines Notrufs zu verlassen.

Neben der Tätigkeit bei der Feuerwehr hatte sich Mona Zirkel früher dem Tanzsport verschrieben und ist heute viel mit dem Fahrrad unterwegs und auch Laufen steht bei ihr hoch im Kurs. Erst jüngst nahm sie am Feuerwehr-Durathlon in Heidelberg teil, eine Disziplin, die aus einer Kombination von Laufen und Fahrradfahren besteht. Hin und wieder greift sie auch zur Gitarre. "Natürlich spiele ich nicht so perfekt wie mein Vater, der ja vor allem mit ’Cool Breeze’ und seiner Band ’So!’ unterwegs ist. Ich werde auf jeden Fall, falls es meine spätere Ausbildung zulässt, bei der Feuerwehr bleiben", kündigt sie an. Es sei wichtig, Klischees gegenüber Frauen bei der Wehr abzubauen. Zunächst jedoch geht es in den Urlaub nach Kroatien, ehe am 10. September der schulische Alltag wieder beginnt.