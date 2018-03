Wiesloch. (pen) Die gestreifte Grinsekatze schleicht langsam aus der Dunkelheit hervor. Als die Musik ertönt, fängt sie an zu tanzen, dabei lösen sich ihre Gliedmaßen vom Körper und setzen sich neu zusammen. Jetzt ist der Schwanz am Kopf und die Beine laufen in die falsche Richtung. Der Tanz der Grinsekatze, bei dem ganz in Schwarz gekleidete Darsteller die einzelnen Körperteile tragen, gehört zu den schönsten Szenen im Musical "Alice im Wunderland". Im Staufersaal des "Palatin", wo das Musical dieser Tage aufgeführt wurde, sind Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Es geschieht alles ganz schnell: Eben noch sitzt Alice mit ihrer Schwester im Garten auf einer Bank und lässt sich von ihr ein Buch vorlesen - und im nächsten Moment ist sie schon im Wunderland. Schuld daran ist das weiße Kaninchen, das vorbei hoppelt und dem Alice neugierig folgt. Plötzlich findet sie sich in einer verwunschenen Welt wieder, wo sie unter anderem auch auf eine philosophierende blaue Raupe trifft. Die erklärt ihr: "In dir steckt dein ganzes Selbstbewusstsein, und das macht dich groß." Die Reise ins Wunderland lohnt sich für Alice, nimmt sie doch einige Erkenntnisse mit zurück in die Wirklichkeit ...

Das Kinderbuch "Alice im Wunderland", geschrieben von dem britischen Schriftsteller Lewis Carroll, zählt zu den Klassikern der Weltliteratur. Das Buch wurde erstmals am 4. Juli 1865 veröffentlicht. In der deutschen Musical-Produktion im Palatin wurde die fiktive Welt, in der die Geschichte spielt, mit viel Fantasie und Liebe zum Detail nachgebildet. Es gab für die Zuschauer, große wie kleine, immer wieder komische und überraschende Momente. Träume können wahr werden - man muss die Welt nur mit Kinderaugen sehen. Die Botschaft kam an. Dass die Inszenierung für die Kinder packend und spannend war, zeigte sich auch darin, dass es in diesem großen Saal ganz still war, weil alle gebannt auf die Bühne schauten. So wurde die Aufführung zu einem schönen Theatererlebnis für die ganze Familie.