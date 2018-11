Wiesloch. (hds) Ein Blick auf die Wettervorhersage macht den Organisatoren des Weihnachtsmarktes Mut: Es wird kälter. Wenn also am Montag, 26. November, der Startschuss für den diesjährigen "Wieslocher Weihnachtszauber" fällt, dürfte das Ambiente stimmen. Kühle Temperaturen, vielleicht sogar ein paar Schneeflocken, sollten dafür sorgen, dass bis einschließlich 16. Dezember auf dem Markt- und dem evangelischen Kirchplatz die Besucher in die rechte Weihnachtsstimmung versetzt werden.

Die Stadt als Veranstalter und das Organisationsteam um den Geschäftsführer des Vereins "Stadtmarketing", Michael Maier, sind zuversichtlich. "Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt", so Maier. Neben den zahlreichen Hütten gibt es in diesem Jahr wieder das beheizte "Event-Zelt" auf dem Marktplatz, vom Palatin betrieben, und an der Gestaltung des "musikalischen Innenlebens" hat erneut Edgar Berlinghof, der Vorsitzende des Kulturfördervereins Kurpfalz, mitgewirkt. Wegen des Totensonntags am 25. November beginnt der Weihnachtsmarkt dieses Jahr an einem Montag.

"Es werden traditionelles Kunsthandwerk, Schmuck, Handarbeiten, und natürlich alle Erzeugnisse rund um Advent und Weihnachten angeboten", informierte Maier beim Pressegespräch. Darüber hinaus wird für die Gaumenfreuden der Besucher gesorgt sein. "Da sind wir international aufgestellt, denn neben den Klassikern wie Steaks und leckeren Würstchen werden auch Spezialitäten aus Italien, der Türkei, Holland, Belgien und den arabischen Ländern angeboten", so Maier. Damit die Abwechslung gewahrt bleibt, wechseln in zahlreichen Hütten während der Dauer des "Wieslocher Weihnachtszaubers" die Betreiber.

Zahlreiche Wieslocher Schulen, Kindergärten, Vereine und Organisationen sowie Musikbands sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für die kleinen Besucher steht nicht nur ein Karussell auf dem evangelischen Marktplatz, auch beim Besuch des Nikolauses, der auf dem Weihnachtsmarkt bereits am 1. Dezember ansteht, ist so manche Überraschung eingeplant. Für die sportlich eingestellten Gäste wird ebenfalls etwas geboten: das "Eisstock-Schießen" - und zwar am 12. Dezember ab 18 Uhr auf dem Marktplatz. Gesangliches Talent ist beim "Christmas Singen" für jedermann (am 29. November ab 17.30 Uhr) oder dem beliebten Karaoke-Spektakel (am 6. Dezember, ab 18 Uhr, beide Termine im Event-Zelt) gefragt.

Bei einem Blick in die eigens aufgelegte Info-Broschüre, die es in zahlreichen Wieslocher Geschäften gibt, fällt auf, dass eine bunte Mischung aus Moderne und Besinnlichem zusammengestellt wurde. "Bläsermusik zum Advent" präsentiert die Musikschule Südliche Bergstraße am 28. November um 17.30 Uhr (Zelt), das "Café Mokka" präsentiert Geschichten für Erwachsene am 1. Dezember von 15 bis 17 Uhr (Zelt) und der Chor der Gerbersruhschule tritt am 5. Dezember um 18 Uhr auf dem Marktplatz auf. Ebenfalls an diesem Tag bietet der evangelische Posaunenchor in der Stadtkirche ein offenes Adventslieder-Singen an (ab 18.30 Uhr). Die Stadtkapelle lädt für den 2. Dezember zu einem "Konzert im Advent" in die St. Laurentius-Kirche ein. Beginn ist dort um 16.30 Uhr.

Aber es gibt auch Rockiges. Stefan Zirkel mit seiner Band So! ist am 1. Dezember ab 18 Uhr (Zelt) an der Reihe, Live-Stream-Bob hat sein Kommen für den 11. Dezember angekündigt (Zelt, ab 18.30 Uhr) und auch die "Nachtigallen" sind mit von der Partie, und zwar am 14. Dezember (ab 17.30 Uhr im Zelt). Einen genauen Überblick über das Programm findet man unter www.echt-wiesloch.de.

Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis freitags von 16.30 bis 20.30 Uhr, und samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Eröffnet wird der "Wieslocher Weihnachtszauber" am Montag, 26. November, um 17 Uhr auf dem Marktplatz durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann, musikalisch unterstützt vom Kurpfälzischen Fanfarenzug.

"Wir haben neue, einheitliche Gläser für den Glühwein angeschafft", hofft Michael Maier auf die entsprechenden Rahmenbedingungen, damit das heiße Getränk bei winterlich-kalten Temperaturen genossen werden kann.