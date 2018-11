Müssten die Stadtwerke künftig eine Konzessionsabgabe an die Stadt für die Nutzung der Leitungssysteme zahlen, würde das den Wasserpreis in Wiesloch um 15 Prozent erhöhen. Die Ausschüsse diskutierten über diese Frage. Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Gemeinderat. Foto: dpa