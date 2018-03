Wiesloch. (zlb) Wer das neue Programmheft der Volkshochschule Südliche Bergstraße für das Frühjahrs- und Sommersemester 2018 durchblättert, dem fallen als erstes die vielen Kurse auf, die mit "Jubiläumsluftballons" gekennzeichnet sind. Hierbei handelt es sich um Veranstaltungen, die im direkten Zusammenhang mit dem 50-jährigen Geburtstag stehen, den die VHS in diesem Jahr begeht. "Begleiten Sie uns weiter auf unserem Weg, bleiben Sie offen, auch einmal neue Straßen und Wege einzuschlagen", appelliert die Leiterin Annette Feuchter im Gespräch mit der RNZ an die Bevölkerung, "und lernen Sie neue Weggefährten kennen. Die VHS macht den Weg frei für Lernen und Lehren, für Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten."

Das beginnt schon bei den Jüngsten, die sich auf tolle Kursangebote im Bereich Kunst freuen können, allein oder in Begleitung der Eltern. Die "Kikusch" (Kinderkunstschule) präsentiert ihre Werke übrigens ab 14. April in ihrer Jahresausstellung "Lernwelten" im Foyer des Wieslocher Rathauses. Der Bereich "Junge VHS" bietet auch in diesem Jahr unter anderem Vorbereitungskurse für Realschulabschluss und Abitur sowie Lernunterstützung aller Art.

Unter dem Titel "Rat und Tat" für Erwachsene wird ein vielseitiges Themenspektrum abgedeckt: Philosophie, Psychologie, Kommunikationstraining, Begegnungen mit der Natur und Lesungen in reicher Auswahl.

Bunt wie das VHS-Logo präsentiert sich der Kunst- und Gestaltungsbereich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Kalligrafie (diesmal mit der Schrift "Quadrata"), Zeichnen und Malen in allen Variationen, auch Akt- und Porträtzeichnen sind wahre Dauerbrenner. Es werden - passend zur VHS-Gründung in den "wilden sechziger Jahren" - Werke zu "Flower-Power" und "Popart" gestaltet. Pflanzenschmuckkurse, Weidenflechten und vieles andere machen Lust aufs Gestalten. An dieser Stelle sei noch besonders auf die Ausstellung "Vielfalt Packpapier" verwiesen. Hier zeigen Kursteilnehmerinnen der Künstlerin Ingrid Westermann ihre Werke. Vernissage ist am 2. März. Unter dem Stichwort "Tanz" wird Unterschiedliches geboten: Von der Auffrischung der Kenntnisse in den Standardtänzen über Stepptanz, Orientalisches Tanzen und Nia-Kampfkunst reicht die Palette. Um die große Nachfrage im Fotobereich zu bedienen, gibt es ebenfalls ein breites Angebot. Es reicht von der allgemeinen Einführung und Crashkursen bis hin zu Spezialkursen für die unterschiedlichsten Kameravariationen.

Lust auf Bewegung und das regelmäßige Gemeinschaftstreffen in der Kursgruppe sind zwei wichtige Motive der Teilnehmer in den Gesundheitskursen. Hierzu gehören auch die Kochkurse mit vielen internationalen und saisonalen Rezept- und Themenabenden. Stressbewältigung, die unterschiedlichsten Entspannungs- und Yogakurse, Bewegungsmeditationskurse und ein ganzes Bündel von Veranstaltungen speziell für Schwangere finden sicher ihre Interessenten.

Viele Kurse finden auch im Freien statt, das Frühlings- und Sommerwetter lädt hoffentlich dazu ein. Wenn nicht, dann ist Aqua-Fitness eine gute Alternative. Die Volkshochschule lässt sich auch immer wieder gern von neuen Trends inspirieren, so wird zum Beispiel "Cantienica" neu angeboten, eine Methode für Körperform und Bewegung. Dazu kommen Fitnesskurse für Muskeln, Rücken und Wirbelsäule.

Die VHS-Sprachenschule bietet, die Deutschkurse für Ausländer und die Integrationskurse eingeschlossen, Unterricht in 14 Sprachen. Kurse in Englisch, Französisch und Spanisch für den Urlaub, aber auch in verschiedenen Niveaustufen für die Erlangung eines Sprachzertifikats finden sich im neuen Programmheft ebenso in großer Auswahl wie Kurse in Sprachen wie Portugiesisch, Polnisch, Kroatisch oder Niederländisch.

Wer seine Kompetenzen im Bereich der beruflichen Weiterbildung stärken möchte, kann dies im Führungskräftetraining tun. Gesprächsführung, Konfliktmoderation, Kommunikation und Rhetorik, stilsicheres Schreiben von Protokollen und Pressetexten und vieles andere lassen sich hier erlernen und üben. Marketing und Effizienz im Geschäftsleben sind weitere interessante Stichworte. Annette Feuchter wies noch besonders darauf hin, dass die VHS nun auch eine eigene App zur Kurssuche in allen Bereichen anbietet.

Bei der VHS ab 60 ist wieder jede Menge Bewegung angesagt. Sanfte Schongymnastik, Pilates für Anfänger und Kurse zur Verbesserung des Gleichgewichts und der Koordination sind ebenso im Angebot wie Übungen mit dem Elektrofahrrad in Kooperation mit dem "Bütz" und dem Stadtseniorenrat. Computerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sowie Kurse für I-Phone, Tablet und Smartphone sorgen dafür, dass auch ältere Teilnehmer immer auf dem neuesten Stand sind.

Im Bereich "Sprachen" starten Anfängerkurse für Französisch und Spanisch, und Konversationskurse sind für Englisch, Französisch und Spanisch in reicher Auswahl vorhanden. Zusammen mit Tagesfahrten, Besichtigungen und einem Waldspaziergang mit einem Förster runden sie das Programm für die Senioren harmonisch ab. Und dies getreu dem Motto, das Annette Feuchter als Motto für das aktuelle Semester gewählt hat: "Auf dem Laufenden bleiben!"

Info: Die hier aufgeführten Kurse sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm. Das neue Heft liegt ab Freitag, 26. Januar, in vielen öffentlichen Einrichtungen wie Banken, Geschäften, Rathäusern und natürlich auch im VHS-Zentrum in der Ringstraße 1 zum kostenlosen Mitnehmen bereit.