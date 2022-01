Wiesloch. (hds) Malen und Zeichnen brachte sich Gerda Groß mehr oder minder selbst bei, am heutigen Freitag feiert die Wieslocher Künstlerin ihren 90. Geburtstag.

Vor rund 55 Jahren begann Groß mit ihrer künstlerischen Ausbildung, oft als Autodidaktin. Sie nahm an Fernkursen bei "Famous International" mit Sitz in München teil, um im Jahr 1970 ein Diplom und eine Auszeichnung für individuelles Zeichnen in der Hand zu halten. Es folgte die Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen, ihre Werke wurden unter anderem vom Regierungspräsidium und der Stadt Wiesloch gekauft.

"Ich habe schon in der Schule gemalt", blickt die Jubilarin, die in Wiesloch geboren wurde, zurück. Früh habe man ihre Kreativität erkannt. Groß absolvierte nach dem Schulabschluss eine Schneiderlehre – eine erste Möglichkeit, gestalterisch tätig zu sein. Ihr eigentlicher Wunsch, Modezeichnerin zu werden, erfüllte sich indes nicht. Nach ihrer frühen Heirat – ihren Mann hatte sie bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt – kamen dann zwei Töchter und ein Sohn zur Welt. Alle haben die Begabung ihrer Mutter in die Wiege gelegt bekommen.

Eine ihrer Töchter, Renate, erfüllte sich den Traum ihrer Mutter selbst und wurde Modedesignerin.

Gerda Groß greift heute noch zum Malstift, zeichnet Tiere, die sie gesehen hat, oder jene, die sie im Fernsehen beobachten konnte. Stolz präsentiert sie im Gespräch mit der RNZ ihre jüngsten Skizzen. "Ich habe vieles im Kopf abgespeichert und zeichne aus der Erinnerung heraus", erzählt sie – zum Beispiel nach einem Besuch im Tierpark. Seit 23 Jahren ist sie Witwe, lebt alleine und wird von einer Haushälterin unterstützt. Außerdem bekommt Groß Hilfe vom Team der Sozialstation. Dennoch bleibt Zeit und Muße, hin und wieder kleine Bilder zu gestalten, der Block liegt immer in Griffweite.

Groß ist eine bekennende Katzenliebhaberin. So manche ist ihr im Verlauf der Jahre zugelaufen. "Als die Kinder aus dem Hause waren, wurde ich so richtig aktiv", berichtet sie weiter. Auf ihrem Programm stand dabei nicht nur die eigene künstlerische Arbeit, sie besuchte auch große Ausstellungen, so unter anderem eine in Paris. Sie engagierte sich im Kunstkreis Südliche Bergstraße, nahm an Winzerfest-Ausstellungen teil und verkaufte bei "Wein und Markt" Bilder. Stolz präsentiert sie ein Foto, das sie dort 1979 zeigt. Aber Groß beschränkte sich nicht nur auf das Zeichnen und Malen: Es kamen Arbeiten aus Ton hinzu, eine Auswahl davon ist in ihrem Wohnzimmer zu bewundern. Einige der Figuren wurden sogar in Bronze gegossen.

Die Künstlerin erläutert, dass die Schneiderlehre mehr oder minder der Grundstein für ihre künstlerische Betätigung war. Denn dabei habe sie den Umgang mit Materialien gelernt und eine Sensibilität dafür entwickelt, die sie im Verlauf ihrer Schaffensphase geprägt habe. Und ihre Kunst reagiert auf Situationen: "Als mein Mann verstarb, habe ich meine Empfindungen in einem traurigen Bild zum Ausdruck gebracht." Von ihren Werken trennen kann sich Gerda Groß übrigens nur in seltenen Fällen. "So habe ich letztendlich nur wenige Bilder verkauft", gibt sie zu.

Zu ihrem heutigen Geburtstag wünscht die RNZ Gerda Groß alles Gute, Gesundheit und weiterhin ein künstlerisches Händchen.