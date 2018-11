Wiesloch. (hds) Die diesjährige Kampagne der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch steht ganz im Zeichen des Jubiläums - wird doch die närrische Institution sechs mal elf Jahre alt. Bei der Karnevalseröffnung im Staufersaal des Palatins hatten sich die Programmgestalter um Patrick Reiß daher etwas Besonderes einfallen lassen: So gab es mit Alisia I., wie bei den Blau-Weißen bei Jubiläen so üblich, wieder eine Prinzessin. Und um die erwartungsfrohe Besucherschar nicht unnötig lange auf die Folterbank zu spannen, wurde ihre Hoheit gleich zu Beginn vorgestellt.

Mit einer kleinen Diashow präsentierte Sitzungspräsident Reinhold Hirth, diesmal bei der Moderation von Patrick Reiß unterstützt, den Werdegang der 18-jährigen Prinzessin. Es erschienen Bilder aus der Kindheit, und die zeigten schon die karnevalistische Neigung Alisia Breitners, die ihr seitens der Mutter (sie ist Trainerin bei einer der Garden) und des Großvaters in die Wiege gelegt wurden. Von früh auf wagte Alisia tänzerische Schritte in der Garde. Und wie sie in ihrer kleinen Antrittsrede erklärte, habe sie sich nun einen Kindheitstraum erfüllt: "Ich wollte schon immer Prinzessin werden und jetzt bin ich es im Jubiläumsjahr der KG Blau-Weiß tatsächlich geworden."

Für reichlich Stimmung sorgten die Showeinlagen der Garden ... Foto: Pfeifer

Zur Inthronisierung war - eine echte Überraschung für die gekrönte Hoheit - eigens aus Rauenberg eine stimmgewaltige Abordnung des Gesangvereins "Liederkranz" auf der Bühne erschienen, um Prinzessin Alisia musikalisch zu würdigen. Mit "Alisia, Du bist ein Traum" gab es gar ein besonderes Ständchen des Liederkranz-Ensembles "Chorazón". So war es kaum verwunderlich, dass der diesjährige Orden das liebliche Konterfei der Prinzessin ziert. Alisia selbst singt in dem Rauenberger Chor mit und ließ es sich daher nicht nehmen, sich gesanglich einzubringen.

Zuvor hatte Präsident Stefan Wolter im Rahmen seiner Begrüßung betont, der Umzug von der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums ins Palatin sei dem "Anlass entsprechend" erfolgt. "Ich freue mich auf ein volles Haus, sind doch heute zum Kampagnenstart 330 Personen gekommen", so Wolter. Mit dabei das Rathausduo Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer, zahlreiche Stadträte und Ehrensenatoren.

... und das Männerballett "Havana Club Boys". Foto: Pfeifer

In der Programmabfolge ging es dann Schlag auf Schlag. Bei Showtänzen der Garden - von "Disney Prinzessinnen" über "Footlose" bis hin zum "Ball des Hochadels" - demonstrierten die jungen Damen schwungvoll und gekonnt ihr Können auf der Bühne. Nicht fehlen durften die "Prosecco Girls", die nach Klängen des Musicals "Grease" flotte Formationen auf die Bretter zauberten. Und natürlich waren auch die "Havana Club Boys" mit von der närrischen Partie. Das Männerballett präsentierte sich mit einer gelungenen Kombination aus irischer Folklore und modernen Tanzelementen. Für die Garden hatte Michael Thomeier, Regionaldirektor der Sparkasse Heidelberg, ein willkommenes Geschenk mit dabei: Er überreichte einen Scheck über 999 Euro.

In mehreren Blöcken erschienen benachbarte Karnevalsvereine auf der Bühne, es wurden Orden ausgetauscht und Geschenke überreicht. Angereist waren die Narren mit ihren Prinzessinnen oder Prinzenpaaren unter anderem aus Heidelberg, Schwetzingen, Reilingen und Hockenheim. Außerdem wurden Verdienstorden der KG Blau-Weiß an die engagierten Mitglieder Charlotte Bouchtob, Alexander DeLuca, Andreas Dortants, Anna Schiemann, Thomas Schmeling, Silke und Sophie Zirker überreicht, ebenso an das Tanzmariechen Sophia Teuschel, das das Publikum mit einer sportlich und doch eleganten Performance begeisterte. Neu in den Elferrat wurden Hanna Zirkel und Jan Braun aufgenommen.

Auch die Minigarde stellte im Palatin ihr tänzerisches Können unter Beweis. Foto: Pfeifer

Nach der Pause übernahm "Tal Ötzi" alias Peter Lingenfelder das stimmgewaltige Regiment auf der Bühne. Das Double von "DJ Ötzi" mit der obligatorischen weißen Strickmütze brachte die Stimmung mit Songs wie "Anton aus Tirol" auf Hochtouren, eine Polonaise quer durch den Saal war die fröhliche Folge. Zum Finale trat schließlich die Große Garde an. Danach war aber im Staufersaal noch lange nicht Schluss. Stefan Zirkel trat mit seiner Band "So!" an und gestaltete die After-Show-Party. Moderator und Sitzungspräsident Reinhold Hirth kündigte an, ab der kommenden Kampagne die Moderation in die Hände von Patrick Reiß zu legen. Dieser durfte auch gleich mal "üben", wie es sich auf großer Bühne zu bewegen gilt.