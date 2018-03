Wiesloch. (hds) Die Kampfhundesteuer, im November vom Wieslocher Gemeinderat mit großer Mehrheit (bei nur einer Gegenstimme) beschlossen, bleibt bestehen. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler abgelehnt, die Steuer wieder abzuschaffen. Auch in der Sitzung selbst gestellte Zusatzanträge von Bernd Lang (FDP) und Michael Kleinjans (CDU), die eine Übergangslösung oder eine erneute Beratung im zuständigen Ausschuss zum Inhalt hatten, fanden keine Zustimmung. Somit bleibt es bei der ursprünglichen Regelung, die vorsieht, für sogenannte „Listenhunde“ eine gesonderte Steuer in Höhe von 495 Euro mit Wirkung vom 1. Januar 2018 zu erheben. Gegen den Antrag der Freien Wähler hatten sich 14 Gemeinderäte ausgesprochen, es gab sieben Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen.

Den Antrag der Freien Wähler begründete der Fraktionsvorsitzende Dr. Fritz Zeier mit dem Argument, seit der im November 2017 getroffenen Entscheidung habe es berechtigte Einwände aus der Bürgerschaft gegeben. „In Wiesloch gibt es 15 Hunde, die auf der vor 18 Jahren zusammengestellten Rassenliste stehen“, erläuterte Zeier. Keines dieser Tiere sei auffällig geworden, zudem hätten alle den erforderlichen Wesenstest bestanden. „Bei diesen Verhaltensprüfungen im Rhein-Neckar-Kreis in den zurückliegenden zwei Jahren ist kein Listenhund durch aggressives Verhalten aufgefallen“, ergänzte Zeier. Dies habe der Vorsitzende des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf, Volker Stutz, bestätigt. Auch in Wiesloch seien – soweit man wisse – keine vermehrten „Beißvorfälle“, in die Listenhunde verwickelt gewesen wären, registriert worden. Die Festlegung und damit die Unterstellung der Gefährlichkeit eines Hundes können laut Meinung der Fachleute nur nach einer individuellen Überprüfung geschehen. Alles andere, insbesondere die aktuelle Rassendiskriminierung, sei reine Willkür hieß es in dem Antrag weiter. „Eine fünf Mal höhere Steuer für die betroffenen Hunde ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt“, so Zeier.

Unterstützt wurde der Antrag von einer der Verwaltung vorgelegten Petition, die von 713 Personen unterzeichnet wurde, hinzu kam eine Online-Befragung, an der etwas mehr als 1400 Personen, davon 209 aus Wiesloch, teilgenommen hatten. Alle hatten sich gegen diese Steuererhöhung ausgesprochen. Bei der Gemeinderatsitzung selbst waren rund 20 Personen, in erster Linie betroffene Hundehalter, anwesend.

Vor der Aussprache hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann erklärt, eine Rücknahme der erst jüngst beschlossenen Steuer sei „politisch bedenklich“, zumal bei der Entscheidung im November keine zusätzlichen Informationen seitens der Fraktionen eingefordert worden seien. Zudem mahnte er an, mehr auf „sprachliche Hygiene“ zu achten, und bezog sich auf die in dem Antrag benutzte Formulierung „Rassendiskriminierung“. Man solle das Wort doch nur in seiner eigentlichen Bedeutung benutzen und nicht in die Aussprache um eine Kampfhundesteuer mit einfließen lassen.

Elkemann verwies auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2000, die den Städten und Gemeinden die Möglichkeit eröffnet habe, eine spezielle Steuer für die in den Listen aufgeführten Hunde zu erheben. „Daran haben wir uns orientiert und außerdem in den umliegenden Gemeinden abgefragt, wie das Thema dort behandelt wird“, so der Oberbürgermeister. Er verwies auf eine Ausschusssitzung, von dort sei ja schließlich der Vorschlag gekommen, eine Kampfhundesteuer einzuführen. „Da waren sogar Forderungen dabei, die bis zu 1000 Euro pro Jahr reichten“, erinnerte er.

Im Umkreis werde ebenfalls in vielen Städten eine Kampfhundesteuer erhoben, so beispielsweise in Walldorf und Sinsheim (je 612 Euro pro Jahr) und in Mauer 350 Euro, in Bad Mergentheim gar 700 Euro. „Ja, für die Betroffenen ist dies eine Härte. Allerdings möchte ich darauf verweisen, dass aufgrund der gültigen Rechtslage auch bei uns jederzeit mit einer solchen Steuer gerechnet werden musste“, betonte Elkemann.