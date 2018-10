Wiesloch. (rnz) "Wir haben unser Ziel erreicht", teilt Dr. Michael Jung mit, Vorsitzender des Kinderschutzbunds Wiesloch. Ende August wurde die "Chance", die Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer, geschlossen.

Wie aus der Pressemitteilung des Kinderschutzbunds hervorgeht, ist der Grund die gute Nachricht, dass aktuell kein Bedarf mehr besteht. Da die Flüchtlingsströme stark zurückgegangen sind und der Rhein-Neckar-Kreis sein Aufnahmekontingent erfüllt hat, war es weder notwendig noch möglich, die freigewordenen Plätze in der "Chance" neu mit Jugendlichen zu belegen. Anderen Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis ging es ähnlich. "Als die Not groß war, waren wir für die Jugendlichen da", so Dr. Jung. "Nun besteht keine Notwendigkeit mehr, dieses Angebot fortzuführen."

2015 und 2016 waren zirka 1,2 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, unter ihnen rund 65.000 unbegleitete minderjährige Ausländer. Auch der Rhein-Neckar-Kreis suchte damals dringend Plätze für ihre Unterbringung und der Wieslocher Kinderschutzbund erklärte sich bereit zu helfen. Es ist nach eigener Auskunft das Ziel des Vereins, Kinder, Jugendliche und Familien in unserer Gesellschaft zu unterstützen. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche, die unter Krieg, Gewalt, Ungerechtigkeit, Armut und Diskriminierung leiden. Dabei orientiert sich die Arbeit an der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.

Eingedenk des besonderen Schutzes, den die minderjährigen Jugendlichen rechtlich gesehen genießen, entwickelte der Kinderschutzbund ein besonderes Konzept für eine vollstationäre Einrichtung. Die "Chance" wurde für sieben männliche Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren ein neues zu Hause. Sie stammten aus Afghanistan, dem Irak, Gambia, Äthiopien, Eritrea, dem Iran und von der Elfenbeinküste, ihr Hilfebedarf war gekennzeichnet durch den Verlust der Eltern oder der Familie, Fluchttraumata oder auch Gewalt.

Der Kinderschutzbund mietete das ehemalige Pfarrhaus der Dreifaltigkeitskirche in Wiesloch an und richtete es mit großzügiger Unterstützung von vielen Spendern, Stiftungen und Zuwendungen von Firmen so her, dass es am 4. Oktober 2016 bezogen werden konnte. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen machte sich das pädagogische Fachpersonal des Kinderschutzbunds an die Arbeit, überwand sprachliche Barrieren, erledigte Behördengänge und gestaltete den Alltag der Jugendlichen sinnvoll. Alle sieben gingen zur Schule und machten Praktika. Die Zeit verging, die Jugendlichen wurden älter und mit der Volljährigkeit kam auch die Verselbstständigung. Und so konnten sie die "Chance" verlassen.

"Die Zeit mit den Jugendlichen war in unserem Alltag eine Bereicherung", stellte Elke Jödicke, pädagogische Leiterin beim Kinderschutzbund, fest. "Es war ein schönes, manchmal auch mühevolles Miteinander. Gelebter Alltag ist nicht immer einfach, aber als ein junger Afrikaner im Wohnzimmer ein Bild aufhängte, auf dem zu lesen war ’In diesem Haus sind wir echt, machen wir Fehler, sagen wir Es tut mir Leid, geben wir zweite Chancen, haben wir Spaß, umarmen wir uns, leben wir intensiv, verzeihen wir, haben wir Zeit, Lieben wir, sind wir eine Familie’ - wussten wir, dass dieses Projekt alle Mühe wert war."

Der Vorstand des Kinderschutzbunds bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen hatten, ganz besonders bei allen Spendern, den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Netzwerks Asyl, allen Nachbarn in der Kurpfalzstraße, mit denen ein schönes nachbarschaftliches Miteinander entstanden war, und allen, die in irgendeiner Weise mit der Einrichtung verbunden waren.