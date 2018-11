Wiesloch. (jbü) Auf der Suche nach dem Wundervollen im vermeintlich Hässlichen war es das Phänomen der Korrosion, das ihn faszinierte: Bei Gerhard König-Kurowski entfaltet Rost als Bildmotiv eine ungeahnte Ästhetik. Mit seiner ersten eigenen Fotoausstellung machte der ehemalige Leiter der Stadtbibliothek Wiesloch nun seine eigenwilligen Fundstücke der Öffentlichkeit zugänglich.

Eine regelrecht poetische Aura umgab die Eröffnung der Ausstellung "Rost und andere Schönheiten" im Volkshochschulzentrum Wiesloch. Dafür sorgten nicht nur die ausgestellten Fotografien selbst, sondern auch die einführenden Worte der Kunsthistorikerin Kerstin Jürgensen und der musikalische Beitrag des Vokalensembles "ConAnima".

Der Einladung zur Vernissage waren so viele Gäste gefolgt, dass es im Saal merklich eng wurde. "Das spricht für Sie, Herr König-Kurowski", meinte die Leiterin der Volkshochschule Südliche Bergstraße, Dr. Annette Feuchter, in ihrer Begrüßungsrede. Etliche der Motive sind der unmittelbaren Umgebung entnommen, etwa ein Hydrant im Psychiatrischen Zentrum oder ein Pfosten in Walldorf. Teils stark vergrößert können sie, so Feuchter, "alles oder nichts sein". Dank der Fotografien werde man diese banal erscheinenden Objekte jedenfalls in Zukunft sicherlich bewusster wahrnehmen. Der von ihr für den Abend versprochenen "Genuss für die Sinne" beschränkte sich nicht nur auf das Visuelle, sondern fand sich auch in musikalischer Form. Die zehn Sängerinnen von "ConAnima" bezauberten mit ihrem Chorgesang in verschiedenen Sprachen. Unter der Leitung von Angelika Reinhard und mit Klavierbegleitung erfüllten sie den Raum mit schwebenden Klangfarben und bisweilen mitreißenden Rhythmen.

Eine weitere Form der Poesie fand sich in dem spannenden Beitrag von Kerstin Jürgensen. "Gerhard König-Kurowski ist einer, der es schätzt, wenn Sprache das Ungewöhnliche auszudrücken vermag", beschrieb sie den Bibliothekar im Ruhestand. Nun scheint er sich verstärkt der Sprache zu widmen, die über die Aussagekraft der Bilder kommuniziert. Feinfühlig verwies Jürgensen auf das, was sich vielleicht erst auf den zweiten Blick erschließt. Denn der Betrachter werde herausgefordert, schließlich entzögen sich die Details dem unmittelbaren Erkennen, da die Nähe verfremde. Den Reiz des Rosts beschrieb sie in den Farbspielen und dem Hervortreten verborgener Schichten, die König-Kurowski mit seiner Kamera festgehalten hat.

Sie nahm den Blick auf "Eisenfresser und Stahlbezwinger" auch als Anlass auf, sich Gedanken über den Prozess des Verlusts zu machen: "Alles muss Neuem weichen, denn aus Verlust entsteht Neues." Die "Fragilität des Lebens" sei etwas, das dem Fotografen selbst durch den frühen Verlust seiner Eltern stets bewusst gewesen sei. Welche Gedanken dem Betrachter zum abgebildeten Prozess des Verfalls in den Sinn kommen und ob man dabei an "Ankommen oder Aufbrechen" denke, wollte sie offenlassen. Der Fotograf, der das Reden eigentlich anderen überlassen wollte, ergriff zum Abschluss doch selbst das Wort: "Ich habe mich lange nicht getraut, aber ich danke allen, die mich zu dieser Ausstellung ermutigt haben." Noch bis Ende Februar sind seine Fotografien im VHS-Zentrum zu sehen.