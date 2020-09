Von Klara Gaßner

Wiesloch. Mit einem kurzen Blick in ein Papier der Landesregierung wird klar: Die Bedeutung von Jugendgemeinderäten ist riesig, aktive Mitbestimmung und verantwortungsvolles Handeln sind Schlagworte, die in der Stellungnahme auftauchen.

Die Idee der Jugendgemeinderäte kommt aus Frankreich, Mitte der 1980er Jahre kam sie nach Deutschland und 1997 beschloss auch die Stadt Wiesloch, einen Jugendgemeinderat einzurichten. Seit nunmehr zwei Jahren ist Maria Kafo dort tätig, warum, das war für sie ganz klar: "Im Jugendgemeinderat haben wir die Möglichkeit, richtig was zu verändern." Regelmäßig, ungefähr ein Mal im Monat, treffen sich die zwölf Mitglieder, planen, diskutieren und gestalten.

Und in ihrer Amtszeit hat sie schon so einiges mitgestaltet: Der Jugendgemeinderat entwickelte beispielsweise ein Konzept für die Mensa der Gerbersruh-Gemeinschaftsschule, tauschte sich beim Projekt "Wiesloch spricht" der Bürgerstiftung mit Mitgliedern des Stadtseniorenrats aus und half mit, dem Wieslocher Jugendzentrum ein neues Aussehen zu geben. Klimaschutz und "Fridays for Future", das "Wietalbad" oder der öffentliche Nahverkehr sind häufig Themen im Rat – Themen, die Jugendliche bewegen.

Um jedoch an den richtigen Punkten ansetzten zu können, braucht es auch offene Rückmeldung und Wünsche der Kinder und Jugendlichen, die, so berichtet Maria Kafo, leider oft fehlen. "Der Fokus des Jugendgemeinderats liegt darauf, Wiesloch und die Stadtteile für Jugendliche attraktiver zu machen, dabei dürfen wir aber auch die Belange der Stadt selbst nicht aus den Augen verlieren", erklärt sie die Funktion des Gremiums.

Im November bekommen nun wieder sechs Jugendliche die Möglichkeit, mitzumachen und die Interessen von Gleichaltrigen in Wiesloch und seinen Stadtteilen zu vertreten: Es stehen Wahlen an. Die Kandidaten müssen zwischen 14 und 21 Jahre alt sein und in Wiesloch oder den Ortsteilen wohnen, eine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen. Schulzugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit spielen keine Rolle.

Vom "großen" Gemeinderat unterscheidet sich der Jugendgemeinderat so: Die Mitglieder, zwischen 14 und 21 Jahre alt, werden auf drei statt auf fünf Jahre gewählt und die Wahl findet in einem rollierenden Wahlsystem nach je anderthalb Jahren statt, sodass jeweils sechs "neue" und sechs "alte" Mitglieder im Gremium sitzen. Außerdem gibt es im Rat keine Parteien.

Jugendgemeinderätin Maria Kafo. Foto: Pfeifer

"Wir führen aber trotzdem teilweise ganz schön hitzige Diskussionen", merkt Maria Kafo an: "Aber auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, kommen wir immer auf einen Kompromiss – wir wissen ja, wofür wir uns einsetzten, und wollen weiterkommen." Die Jugendgemeinderäte gehen jedoch nicht nur zu ihren eigenen Sitzungen: Um kommunalpolitisch auf dem neusten Stand zu bleiben, sind sie häufig auch beim Gemeinderat anwesend.

Die Teilnahme an Veranstaltungen und Fortbildungen gehört zum Amt des Jugendgemeinderats, zum Beispiel zum Thema Konfliktlösung oder der Stärkung der Gemeinschaft untereinander. Gerade das Planen eigener Projekte, die Öffentlichkeitsarbeit und das Organisieren der Wahlen nehme zusätzlich viel Zeit in Anspruch. Ein straffes Programm also: "Aber es ist zeitlich wirklich gut machbar, wenn man nur will. Einer unserer Räte geht gerade sogar zur Uni", erzählt Maria Kafo, die während ihrer Amtszeit nicht nur ihr Abitur gemacht hat, sondern auch in der Schule als Schüler- und Kurssprecherin aktiv war – mit einem guten Zeitmanagement scheint also alles möglich.

Die schönen Momente, der Spaß und die Gestaltungsmöglichkeiten gleichen den Stress aus: "Ich sehe Wiesloch jetzt mit ganz anderen Augen. Im Jugendgemeinderat habe ich wirklich Erfahrungen fürs Leben machen können", berichtet Maria Kafo. Gerade der Kontakt zu Oberbürgermeister Dirk Elkemann oder zum Gemeinderat, zu sehen, wie andere Menschen und Gremien arbeiten, und die Möglichkeit, aktiv das Stadtbild verändern zu können, machen für sie das Engagement zu einem prägendem Erlebnis: "Es bildet den Charakter."

Info: Noch bis zum 21. September können sich Interessierte mit einer formlosen Bewerbung an die Geschäftsstelle des Jugendgemeinderates per E-Mail jugendgemeinderat@wiesloch.de oder an c.froeschle@wiesloch.de sowie telefonisch unter 0 62 22/8 42 13 melden.