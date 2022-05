Wiesloch. (aham) Wer gewinnt den zweiten Wieslocher Songcontest? Das entscheidet sich in Kürze. Denn am Freitag und Samstag, 13. und 14. Mai, laufen die Vorrunden. Das große Finale geht am Samstag, 28. Mai, über die Bühne. Die Konzertabende beginnen jeweils um 20 Uhr im Staufersaal des Palatins, zusätzlich gibt es eine Live-Übertragung im Internet auf der Videoplattform Youtube.

Letztes Jahr war der Songcontest eigentlich aus der Not heraus geboren. Da hatten sich die Stadt, die Bürgerstiftung Wiesloch und der Rotary-Club Schwetzingen-Walldorf zusammengetan, um den Künstlern inmitten von Pandemie und Lockdown eine Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Das Konzept kam an und so wird der Wettbewerb in diesem Jahr erneut ausgetragen. Aber eben vor Publikum.

In den Vorrunden treten pro Abend fünf Bands beziehungsweise Duos oder Solomusiker auf. Dabei präsentieren sie jeweils drei selbst geschriebene Songs. Bei allen drei Konzertabenden darf das Publikum im Saal per Applaus seinen Favoriten bestimmen. Zudem gibt es eine Jury mit Musikexperten, nämlich Session-Mitbegründer Harry Schubkegel und Lisa Biggel, die Frontfrau der Band "Vido" (ehemals "Vie au Carré"), die im vergangenen Jahr mit ihrer Band den Wieslocher Songcontest gewann. Moderiert wird der Wettbewerb von Andrea Michels, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Wiesloch. Zwei Formationen pro Vorrunde ziehen schließlich ins Finale ein. Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld.

Am 13. Mai kämpfen folgende Musiker um den Einzug ins Finale: Die Band "Freiheit" aus Heidelberg steht für aufregende Livemusik mit mitreißenden Eigenkompositionen auf Deutsch und Englisch. Die 19-jährige Walldorferin Nina wird vielleicht Zuschauern der Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" bekannt vorkommen: Dort schaffte sie es 2021 in den sogenannten "Recall".

Das Akustik-Trio "2 Plugged" setzt auf zwei Gitarren mit Gesang. Die 17-jährige Dielheimerin Magdalena Schaust startete ihre Musikkarriere einst im Kinder- und Jugendchor und glänzt mit gefühlvollen Songs. Die Singer-Songwriterin Liz Silex präsentiert Folk-Pop.

Am 14. Mai wollen sich diese Formationen für die Endrunde qualifizieren: Stefan Amolsch war in den 1990ern Mitbegründer der Pop-Formation "Café au lait" und begleitet heute seine deutschsprachigen Lieder selbst mit Gitarre oder Klavier. "Ultramaryn" ist eine Mannheimer Künstlerin und Absolventin der Popakademie, die sich zwischen deutschem Pop und "Alternative" bewegt.

Die Newcomer-Band "Ember Tales" will mit dem Folk- und Rock-Sound der 1960er und 1970er-Jahre überzeugen. Nikra gilt als Sängerin mit rauem Sound und rebellischer Aussage. Die Band "Trip to Paradise" besteht aus vier Musikern aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Die Band steht für Pop-Punk, Rock-Elemente mit Synthie-Sound, jeder Menge guter Laune und laut eigener Einschätzung: "Dem Drang, richtig zu eskalieren."

Info: Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Abend. Karten gibt es bei der RNZ-Geschäftsstelle in der Wieslocher Schlossstraße 2 sowie online.