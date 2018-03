Wiesloch. (RNZ) 33 Jahre verheiratet und die Pubertät ihrer sechs Jungs hinter sich - wie steht es da mit der Liebe? Die Antwort brachten Margie Kinsky und Bill Mockridge im Wieslocher Palatin auf einen einfachen Nenner: "Hurra, wir lieben noch!" Und fast zwei Stunden lang plauderten sie im Wieslocher Palatin unter diesem Motto über ihr Leben mit und ohne Kinder, als Jungverliebte, die so manchen Unsinn trieben, und als gereifte Menschen, die ihre Liebe neu entdeckten.

Margie Kinsky wurde 1958 in Rom geboren, machte Abitur an der deutschen Schule und ging nach Bonn, um Romanistik zu studieren. Dort traf sie ihren Mann, in den sie sich auf den ersten Blick verliebte: Bill Mockridge, den kanadischen Regisseur und Schauspieler. Mit ihm baute sie das "Springmaus-Improvisations-Theater" auf - und bekam sechs Söhne. Nach 25 Jahren Springmaus-Theater startete Kinsky ihr erstes Solo-Programm "Kinsky legt los!", das bundesweit ein Erfolg wurde und ihr zahlreiche Auftritte in TV-Sendungen bescherte. Es folgte ein zweites Programm und dazu ein erstes Buch, beide gleichermaßen erfolgreich. Bill Mockridge blieb seinem Metier treu und verkörpert in der Vorabendserie Lindenstraße den Erich Schiller. 2015 startete im WDR-Fernsehen die Comedy-Serie "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie", in der sich die ganze Familie selbst spielte, was nicht schwerfiel, da alle Söhne ebenfalls in Kreativ-Jobs tätig sind.

"Hurra, wir lieben noch!" ist die bisher erste gemeinsame Comedy-Show von Margie Kinsky und Bill Mockridge. Mit ihr reisen die zwei quer durch Deutschland und erobern das Publikum mit ihrem natürlichen Charme und Witz. So auch in Wiesloch. Kaum auf der Bühne nahmen Margie und Bill auch sofort Kontakt zu den Menschen im Saal auf, plauderten mit den Zuschauern so locker und selbstverständlich, als wären es Freunde von nebenan. Und aus ihrem Alltag als Ehepaar erzählten sie so anschaulich, dass so mancher meinte: "Ganz wie bei uns zu Hause." Das sympathische Paar gestaltete einen amüsanten und unterhaltsamen Abend, bei dem keine Minute Langeweile aufkam, ohne seicht zu sein und ohne platte Kalauer. Das Publikum war begeistert und dankte mit reichlich Schlussapplaus.