Von Ute Teubner

Wiesloch. Lea strahlt: In wenigen Tagen hat die Schülerin der Wieslocher Gerbersruhschule ihren Werkrealschul-Abschluss in der Tasche - doch nicht nur das: Anfang September tritt die 17-Jährige dann auch nahtlos ihre Ausbildung an. Und damit kommt sie ihrem Ziel, einmal als Bauzeichnerin zu arbeiten, ein großes Stück näher. Viel Fleiß und Disziplin waren dafür nötig. Aber die Zehntklässlerin ist sich auch sicher: "Ohne die Berufslotsen hätte ich das nicht geschafft."

Die "Berufslotsen" das sind Sabrina Heinze und Kai Schönith. Die Sozialpädagogin und der ehemalige Lehrer sind beim Internationalen Bund (IB) angestellt, einem freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, und vor Ort an der Gerbersruhschule im Rahmen des WÜM-Projekts (Wieslocher Übergangsmodule) tätig. Das von Stadt, Schule und Agentur für Arbeit gemeinsam finanzierte Projekt wurde hier vor elf Jahren erfolgreich etabliert, erinnert sich Kai Schönith, der von Anfang an mit dabei ist. Ursprünglich als "Kooperatives Übergangsmanagement Schule Beruf" (KÜM) bundesweit ins Leben gerufen, war das damalige Pilotprojekt in insgesamt 15 Hauptschulen der Metropolregion eingeführt worden.

Der Hintergrund: Die Quote von Schulabgängern, die nach Abschluss der neunten beziehungsweise zehnten Klasse eine Ausbildung in Angriff genommen hatten, sei "verschwindend gering" gewesen, so Schönith. An der Gerbersruhschule habe sie im Schuljahr 2006/2007 sogar bei glatt null Prozent gelegen - in die Lehre zu gehen, stand ganz offensichtlich nicht besonders hoch im Kurs. Das hat sich nun seit dem Einsatz der Berufslotsen gewaltig verändert. Bereits 2011/2012 hätten von 55 Abgängern 23 gerne eine Ausbildung absolviert, wovon letztendlich elf Schüler (47 Prozent) einen Platz bekamen, verweist Kai Schönith auf die schulinterne Statistik. Aktuell seien es wiederum elf von diesmal insgesamt 23 Schülern, die nach ihrem Abschluss an der heutigen Gemeinschaftsschule als Azubis anfangen, zwei bekamen bislang keinen Ausbildungsplatz. "Wir versuchen Werbung für Ausbildungsberufe zu machen", sagt Sabrina Heinze. Und das Konzept scheint voll aufzugehen.

Die junge Frau und ihr Kollege sehen sich als Wegbegleiter der Kinder und Jugendlichen, mit denen sie fast über die gesamte Schulzeit hinweg rund ums Thema "Übergang von der Schule in den Beruf" arbeiten. "Die Schüler brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt", weiß Kai Schönith. "Ansonsten würden sie sich vielleicht noch nicht mal über die Möglichkeiten informieren, die sich ihnen bieten." Schulleiterin Bärbel Kröhn bestätigt: "Die im Bildungsplan verankerte Berufswegeorientierung an den Haupt- und Werkrealschulen wurde durch das WÜM-Projekt eindeutig professionalisiert." Sie freut sich in diesem Zusammenhang besonders über das Boris-Berufswahlsiegel, das der Gerbersruhschule für ihr Engagement verliehen wurde, ihre Schüler bestmöglich auf Berufswahl und Arbeitswelt vorzubereiten.

Während in den ersten beiden Schuljahren lediglich erste Kontakte zur Berufswelt geknüpft werden, etwa am Girls’ und Boys’ Day, werden die Schüler dann ab der siebten Klasse verstärkt von den WÜM-Lotsen begleitet und unterstützt: Vom Schnupper- und Ferien-Praktikum führt der Berufsfindungsweg über Lerngänge und Betriebsbesichtigungen hin zu mehreren Betriebspraktika. Die Ausbildungsplatzsuche steht dann bei den Zehntklässlern im Vordergrund. Aber auch schon mit dem Hauptschulabschluss böten sich "gute Chancen für eine Ausbildung", betont Sabrina Heinze. Wer Interesse hat, dem stehen die Berufslotsen mit Rat und Tat zur Seite und helfen bei der Suche nach geeigneten Plätzen, dem Schreiben von Bewerbungen und allem, was dazu gehört.

Sage und schreibe 150 Betriebe in der Region stehen der Gerbersruhschule im Rahmen des WÜM-Projekts als Kooperationspartner zur Verfügung. "Unser Bestreben ist es, die Jugendlichen in diese Kooperationsbetriebe zu vermitteln", macht Rektorin Bärbel Kröhn deutlich. "Neben dem Bewerbungsmanagement ist die Praktikumsbetreuung daher unsere Hauptaufgabe", erläutert Berufslotse Kai Schönith. Denn: "Eine starke Praktikumsorientierung erhöht die Chancen auf einen Ausbildungsplatz immens."

Das kann auch Schülerin Lea bestätigen, die zwei Praktika im Bereich Bauzeichnen in einem Wieslocher Architekturbüro sowie eines im Bereich technisches Produktdesign in einem Walldorfer Betrieb absolvierte. Eine Kombination, die durchaus nahelag: Schon als Kind hat die künftige Auszubildende "immer das Lego der Brüder aufgebaut" und gerne gewerkelt und gezeichnet - "zumindest, solange es Häuser und keine Hunde waren", witzelt die 17-Jährige. "Mir gefällt einfach das Technische und wenn man anpacken muss", sagt sie. Und so hatte sich Lea Berdesinski denn auch in den letzten drei Schuljahren auf "Natur und Technik" spezialisiert, ein Wahlpflichtfach, das ihr ausgesprochen gut lag und jetzt sogar den Werkrealschulpreis des Landes für besondere Leistungen einbrachte.

Kein Wunder, dass Lea längst einen der begehrten Ausbildungsplätze sicher hat. Zumal auch ihr "Qualipass" (eine Dokumentenmappe zur Sammlung von Nachweisen über Qualifikationen und Kompetenzen) hervorragende Praktikumszeugnisse auswies. Zwei Jahre lang wird sie nun in einem Heidelberger Planungs- und Consultingunternehmen als angehende Bauzeichnerin speziell im Ingenieurwesen tätig sei. Zuvor heißt es jedoch erst noch ein Jahr die Berufsschulbank drücken.

In diesem ersten Ausbildungsjahr wird Lea dann wie die anderen frisch gebackenen Azubis von der Gerbersruhschule von ehrenamtlichen Berufspaten betreut. Denn mit dem Schulabschluss endet offiziell auch das WÜM-Projekt. "Deshalb sind wir froh, dass es die Berufspaten gibt", hebt Kai Schönith hervor. Und Bärbel Kröhn fügt hinzu: "Damit wird die Abbrecherquote möglichst gering gehalten." Klar, dass sich die Schulleiterin daher gemeinsam mit den beiden Berufslotsen jederzeit über weitere Interessenten freut, die bereit sind, als Berufspaten an der Schule aktiv zu werden.

"Am PC arbeiten, auf die Baustelle rausgehen und mit den Kunden reden" - ihrem Traumberuf ist Lea mit nur neun abgeschickten Bewerbungen zum Greifen nahegekommen. Am Ende hatte sie sogar zwei Zusagen und habe es sich "aussuchen können". Und weil ihr Herz eben am Bauzeichnen hängt, musste die Schülerin dem Optiker wohl oder übel mitteilen: "Da sind Sie leider etwas zu spät, ich habe gerade schon woanders unterschrieben ..."