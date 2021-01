Vor dem Wieslocher Eiscafé in der oberen Hauptstraße kam es am 8. September 2018 zu einer Massenschlägerei. Foto: Rößler

Wiesloch. (dpa) Nach dem Urteil des Amtsgerichts Wiesloch gegen drei Brüder wegen eines Angriffs auf Gäste eines Eiscafés haben beide Seiten Rechtsmittel eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts am Donnerstag. Die Männer im Alter von 29 Jahren bis 37 Jahren waren Ende Juli zu Bewährungsstrafen zwischen zehn Monaten und zwei Jahren verurteilt worden - wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer während eines Junggesellenabschieds in der Wieslocher Innenstadt rassistische Parolen skandierten. Sie zeigten den Hitler-Gruß und grölten "Heil Hitler". Als ein Anwohner "Verpisst euch!" schrie, seien sie auf mehrere türkisch- und portugiesischstämmige Familien mit Kindern losgegangen, die im Außenbereich der Eisdiele saßen. Dabei warfen sie mit Stühlen und Tischen.

Update: Donnerstag, 13. August 2020, 14.34 Uhr

Von Alexander Albrecht

Wiesloch/Heidelberg. Sie bleiben auf freiem Fuß – doch an dem Urteil des Amtsgerichts Wiesloch im "Eisdielen-Prozess" werden die drei Brüder aus dem Kraichgau noch lange zu knabbern haben. Manuel B. (37) erhält eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, Johannes B. (32) ein Jahr und sechs Monate und Lukas B. (30) zehn Monate, jeweils zur Bewährung ausgesetzt. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Michael Rensch sieht den Tatvorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung, der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bestätigt und brummt dem Trio noch eine Geldstrafe von je 2000 Euro auf.

Das ist längst nicht alles. "Sie sind jetzt finanziell ziemlich ruiniert", sagt Rensch. So erwarten die Männer, von denen zwei wegen Hausdarlehen hoch verschuldet sind, noch in einem Zivilprozess Schadensersatzforderungen der Opfer, zudem müssen sie die Kosten des Strafverfahrens tragen. "Da könnten 70.000 bis 80.000 Euro zusammen kommen", meint Nebenklägervertreter Ramazan Akbas.

Das im Landgericht Heidelberg tagende Amtsgericht folgt überwiegend der Anklage. Danach hatten sich die Brüder zusammen mit Freunden vor fast zwei Jahren nachmittags in Mühlhausen getroffen, um den Junggesellenabschied von Johannes B. zu feiern. Mit dem Bollerwagen zog die Gruppe bierselig nach Wiesloch. Nach Angaben einer damals stark alkoholisierten Zeugin sollen die Männer bereits in einer Kneipe ausländerfeindliche Lieder angestimmt haben.

Auf dem Weg zum nächsten Lokal skandierten sie nach Überzeugung der Richter rechtsradikale Parolen wie "Ausländer raus" oder "Heil Hitler". Als die Gruppe am Eiscafé "Dolomiti" vorbeikam, schrie ihnen ein Anwohner "Verpisst Euch!" entgegen. "Das war der Trigger, um loszustürmen und mit enormer Wucht anzugreifen", so Rensch. Geplant gewesen sei die Attacke zwar nicht. In den friedlichen Gästen der Eisdiele – türkischstämmige Familien – hätten die Männer mit ihrer rechten Gesinnung jedoch "natürliche Zielscheiben" gesehen. Rensch glaubt, dass Manuel B. und Timo F., der sich mit zwei anderen in einem weiteren Prozess verantworten muss, die "Aktivsten" waren und auch den "Hitler-Gruß" gezeigt haben. In der tumultartigen Situation warfen die Angreifer im Außenbereich Tische um und schlugen Familienväter mit Fäusten und Stühlen. Obwohl ihnen die Gäste zuvor versichert hatten, nichts gerufen zu haben.

Die dramatischen Szenen sind teilweise auf einem Handyvideo des Anwohners zu sehen. Glücklicherweise seien die körperlichen Verletzungen der Opfer nur leicht ausgefallen, sagt Rensch, "hauptsächlich Prellungen und Schürfwunden". Es hätte aber jemand auch viel schlimmer erwischen oder sterben können. In diesem Fall wären die Haftbefehle gegen Manuel B. und Timo F. nicht aufgehoben worden. "Dann hätte man sie mit Fußfesseln vorgeführt", betont der Vorsitzende.

Gewiss habe Alkohol die Männer enthemmt, ihre auf dem Video zu sehenden Bewegungen hätten aber "koordiniert" gewirkt, führt Rensch aus. Mit am Verwerflichsten findet er, dass die Gruppe den Angriff startete, obwohl Kinder dabei saßen. "Das habe ich mit meinen 30 Berufsjahren noch nicht erlebt", sagt der Richter und schüttelt den Kopf. Dabei sind Manuel und Johannes B. selbst Familienväter. Rensch appelliert an ihr Mitgefühl. "Sie wollen doch auch nicht, dass ihre Kinder von einem Rudel grundlos angegriffen werden", sagt der Vorsitzende und hofft, dass es in den Köpfen der Angeklagten jetzt "Klick" macht. Ihre recht allgemein gehaltenen Geständnisse seien "prozesstaktisch" gewesen, "von ehrlicher Reue haben wir nichts gespürt".

Manuel und Johannes B. sind bekannte Gesichter in der Neonazi-Szene im Kraichgau, der Jüngere trägt nach Erkenntnissen von Staatsschützern ein Hakenkreuz-Tattoo auf dem Oberkörper. Im Vorfeld des Junggesellenabschieds hatten sich die Teilnehmer via WhatsApp über den Ort für die Feier ausgetauscht und sich gegen das "verniggerte Frankfurt" und das "linke" Heidelberg ("Da brauchen wir Zeckenspray") ausgesprochen.

Opfer und Angehörige leiden zum Teil immer noch unter dem Angriff, haben mit Schlafproblemen zu kämpfen, sind auf Hilfe von Psychotherapeuten oder Medikamente angewiesen. Ein Mädchen kann der deutschen Fußball-Nationalelf nicht mehr die Daumen drücken. "Es geht uns jetzt etwas besser", sagt nach dem Urteil ihr erleichterter Vater, der übel malträtiert worden war. Sein Anwalt Akbas lobt das Gericht für die gründliche Aufbereitung des Geschehens. Manuel B.s Verteidiger Seán Hörtling kündigt dagegen Rechtsmittel an. Vor allem zweifelt er die Glaubwürdigkeit der zum Tatzeitpunkt stark betrunkenen Zeugin an.

Update: Freitag, 31. Juli 2020, 19.45 Uhr

Wiesloch/Heidelberg. (dpa-lsw) Fast zwei Jahre nach einem rassistischen Angriff auf Gäste eines Eiscafés in Wiesloch sind drei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Wiesloch sprach die 29 bis 37 Jahre alten Brüder am Freitag in Heidelberg schuldig - wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer während eines Junggesellenabschieds in der Wieslocher Innenstadt rassistische Parolen skandierten. Sie zeigten den Hitler-Gruß und grölten "Heil Hitler". Als ein Anwohner "Verpisst euch!" schrie, gingen sie laut Richter Michael Rensch grundlos auf mehrere türkisch- und portugiesischstämmige Familien mit Kindern los, die im Außenbereich der Eisdiele saßen. Dabei warfen sie mit Stühlen und Tischen.

Die Familien hatten laut Urteil nichts mit der Auseinandersetzung zu tun, wurden aber zur Zielscheibe der Gruppe. Es stehe außer Frage, dass zwei der Angeklagten eine gefestigte rechtsradikale Gesinnung haben. Der Angriff sei mit enormer Wucht erfolgt, aber nicht geplant gewesen. "So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt. Das ist schäbig", sagte Rensch.

Die Männer hatten die Taten zum Prozessauftakt Anfang Mai weitestgehend eingeräumt. Der älteste Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Seine 32 und 29 Jahre alten Brüder erhielten Strafen von eineinhalb Jahren beziehungsweise zehn Monaten, ebenfalls auf Bewährung. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Der Prozess des Wieslocher Amtsgerichts wurde ins Heidelberger Landgericht verlegt, damit die coronabedingten Hygienemaßnahmen besser umgesetzt werden können. Aus diesem Grund wurde zunächst auch nur gegen drei der insgesamt sechs Beschuldigten aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Karlsruhe verhandelt.

Der zweite Prozess soll laut einer Sprecherin noch in diesem Jahr beginnen. Dann wird unter anderem auch gegen einen ehemaligen Mechaniker der Polizei verhandelt. Der Tarifangestellte war laut Innenministerium nach der Tat mit sofortiger Wirkung freigestellt und von sämtlichen Aufgaben entbunden worden.

Update: Freitag, 31. Juli 2020, 13.44 Uhr