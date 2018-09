Wiesloch. (zlb) "Auf die Plätze, fertig, los - Durchstarten mit der VHS!", unter diesem Motto steht das neue Programm für das Herbst-/Wintersemester 2018/19 der Volkshochschule Südliche Bergstraße. Vollständig aufgelistet ist es im gerade herausgekommenen Kursheft. Einige Beispiele aus den Bereichen "Arbeit und Beruf", "VHS ab 60", "Sprachen" und "Junge VHS" sollen hier aufgegriffen werden, über das umfangreiche Angebot zu "Kunst und Gestalten/Gesundheit und Wellness" wird die RNZ in einem eigenen Artikel informieren.

Das Titelblatt des Gesamtprogramms zeigt die durchtrainierten Beine eines Läufers kurz vor dem Startschuss. Dr. Annette Feuchter, die Leiterin der hiesigen Volkshochschule, griff dieses Bild im Gespräch mit unserer Zeitung auf. Sie führte aus, dass alle, die beispielsweise beruflich neue Herausforderungen suchen, mit dem entsprechenden VHS-Kurs ebenso an den Start gehen können wie alle, die einen Ein- oder Umstieg planen und dafür einen qualifizierten Bildungsträger suchen. Für diese sowie alle anderen Bildungsbereiche im Programmheft gilt auch im neuen Semester: "Die VHS steht allen offen, egal welchen Alters oder auf welcher Bildungsstufe. Trauen Sie sich, kommen Sie zur Beratung zu uns, wir finden für jeden den richtigen Kurs!"

Annette Feuchter ging anschließend am Beispiel des kaufmännischen Weiterbildungsprogramms "Xpert Business" ins Detail und legte dar, wie die Volkshochschulen bundesweit in überschaubaren Kursbausteinen Schritt für Schritt zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalterabschlüssen führen. Ganz neu: das Xpert-Businessprogramm als Online-Kurs für die Fortbildung zu Hause.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch das Angebot im Bereich Kinder und Jugendliche. Hier können neue Fähigkeiten entdeckt und ausprobiert werden, man kann lernen, wie man ein Computerspiel programmiert, oder an prüfungsvorbereitenden Kursen für Realschule und Gymnasium teilnehmen.

Die Kurse der "VHS ab 60" sind vorwiegend für Ältere gedacht, aber auch jüngere Erwachsene können sich davon angesprochen fühlen. "Fange nie an, aufzuhören, höre nie auf, anzufangen" - diesen Spruch des römischen Politikers und Philosophen Cicero stellt Fachbereichsleiterin Petra Jurkewitz an den Anfang ihres Programms. Unter anderem ist die VHS ab 60 wieder dabei, wenn im Rahmen des "Europäischen Filmfestivals der Generationen" ausgewählte Filme gezeigt werden. Sie lädt außerdem zu einem Erich-Kästner-Abend in den Walldorfer Theaterkeller ein und bietet einen neuen Weihnachtsdeko-Kurs an, in dem alte Bücher Verwendung finden. Im Bereich Literatur wird bei einem Leseabend der dritte Band von Carmen Korns Jahrhundert-Trilogie "Zeitenwende" vorgestellt.

Gesundheit und Entspannung verspricht unter vielen anderen Angeboten ein Anfängerkurs für Pilates, ein neuer Taiji-Qigong-Kurs in Mühlhausen und "Tanz einfach mit", ein neuer Kurs, in dem Musik und Bewegung kombiniert werden. Bei den Sprachen sind neu: Ein Französisch-Anfängerkurs und ein Spanischkurs in Dielheim. Im EDV-Bereich schließlich kann nun auch erlernt werden, wie man Apps auf dem Computer installiert und Fehlermeldungen versteht und beseitigt.

Seit Mai dieses Jahres ist Monika Schulz neue Leiterin der Sprachabteilung. Sie stammt aus Polen, lebt seit 15 Jahren in Deutschland und ist Expertin für Chinesisch und orientalische Sprachen. In ihrer neuen Position möchte sie fürs Sprachenlernen begeistern und zählt einige Gründe auf, warum auch die Kenntnis von weniger im Trend liegenden Sprachen von Nutzen sein kann: Bei der Verständigung zwischen Landwirten und ausländischen Hilfskräften, im Sozial- und Pflegebereich, aber auch im sonstigen Berufsleben. Insgesamt bietet die Sprachenschule Kurse in 16 verschiedenen Sprachen an, darunter Arabisch, Georgisch und Persisch.

Bei der Wahl des richtigen Kurses ist die Einstufungsberatung der VHS eine große Hilfe. Näheres dazu findet sich im Kursheft. Das liegt ab Freitag, 31. August, in Banken, Rathäusern und Geschäften der Mitgliedsgemeinden sowie im Eingangsbereich des VHS-Zentrums, Ringstraße 1 in Wiesloch, zum kostenlosen Mitnehmen bereit.

Info: Auskunft und Anmeldung sind ab sofort unter www.vhs-sb.de oder telefonisch unter 0 62 22/9 29 60 möglich.