Wiesloch. (RNZ) Am Montag, 31. Mai, und am Donnerstag, 10. Juni, ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße L723 zwischen Walldorf und Rauenberg zu rechnen. Die L723 als Verbindung zu den Autobahnanschlussstellen der A5 in Walldorf und der A6 in Rauenberg ist durch den Berufsverkehr morgens und abends stark belastet. Ihr Ausbau wird schon lange gewünscht und ist Teil des Mobilitätspakts Walldorf/Wiesloch geworden. Jetzt sind hierfür Erkundungsbohrungen notwendig.

Die Prüfstelle für Straßenbau- und Geotechnik des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird am Montag, 31. Mai, und am Donnerstag, 10. Juni, Untersuchungsarbeiten auf der L723 zwischen der A6-Anschlussstelle und der Einmündung der Wieslocher Straße in Walldorf – bei der Tankstelle – durchführen.

Die Arbeiten sollen jeweils gegen 9 Uhr starten, damit der Berufsverkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Denn für die Bohrungen und die Probenentnahmen ist es auch erforderlich, direkt auf der Landesstraße zu arbeiten.