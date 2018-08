An der Einmündung von Bahnhofstraße in Schwetzinger Straße in Wiesloch entsteht ein neuer Kreisel. Die Bauarbeiten haben jetzt begonnen und dauern voraussichtlich bis Oktober. Foto: EinsatzNews

Wiesloch. (hds) Seit Jahren ist er im Gespräch, jetzt haben die Bauarbeiten am Minikreisel in der Schwetzinger Straße/Ecke Bahnhofstraße begonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen die Arbeiten in mehreren Abschnitten erfolgen, um so die Belastung für den Verkehr möglichst gering zu halten.

Im ersten Abschnitt wird die ehemalige Grünfläche am "Postloch" für den Straßenverkehr ausgebaut, dann folgen die Querungshilfe in der Bahnhofstraße, die Bordsteinanlagen und der Innenkreisel. Zum Abschluss wird die Asphaltdecke aufgetragen. Während der Baumaßnahme wird der Verkehr zeitweise mit einer Signalanlage geregelt. Bis Mitte Oktober rechnet man mit der Fertigstellung. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 220.000 Euro. Ziel ist es, die Abbiege-Möglichkeiten in diesem Bereich zu verbessern.

Der neue Kreisel wird allerdings keinen echten, deutlich erhöhten "Mittelpunkt" haben. Dies sei vor allem wegen des Bus- und Lastwagenverkehrs nicht möglich, ließ die Stadt erklären. Zunächst war eine komplett ebenerdige Lösung seitens der Verwaltung vorgeschlagen worden, bei den Beratungen in dem Ausschuss für Technik und Umwelt im Frühjahr jedoch wurden Bedenken geäußert. Eine Aufpflasterung und damit optische "Erkennbarkeit", dass man sich in einem Kreisel befinde, sei sicherlich notwendig. Diese Anregungen wurden dann auch in das Gesamtkonzept integriert.

Ein großer Teil der benötigten Finanzmittel kommt aus einer Umwidmung. So war zunächst geplant gewesen, 130.000 Euro für eine Teilsanierung der Gerbersruhstraße aufzuwenden. Seitens der Stadtwerke war parallel dazu vorgesehen, die Trinkwasserleitungen zu erneuern. Aus terminlichen Gründen kann dies 2018 allerdings nicht verwirklicht werden und es mache daher keinen Sinn, die Straße gleich zweimal aufzureißen, hieß es. Die Gelder würden demnach für das kommende Haushaltsjahr neu angemeldet. So konnten die 130.000 Euro für den Kreiselneubau umgewidmet werden, zusätzlich standen noch Gelder in Höhe von 65.000 Euro aus dem Haushalt des Vorjahres zur Verfügung. Die restlichen 25.000 Euro werden aus dem Ergebnishaushalt dieses Jahres abgedeckt.