Wiesloch Altes Rathaus soll barrierefrei werden. An dem historischen Gebäude ist dies jedoch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Bisherige Überlegungen haben sich als nicht praktikabel erwiesen. Die Suche nach einer guten Lösung geht weiter. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Das Treppenhaus im Alten Rathaus am Marktplatz wird saniert, eine Barrierefreiheit allerdings kann kurzfristig nicht realisiert werden. In einer Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (T&U) stellte Rüdiger Schwalb seitens der Verwaltung das Konzept für das Treppenhaus vor. So sollen sowohl der Bodenbelag als auch die derzeit noch tapezierten Wandflächen und die Abschlusstüren zum Standesamt und dem alten Ratssaal erneuert werden.

In Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege ist für den Boden ein Kautschukbelag geplant. Die Wandflächen werden mit einem Kalkputz und einem mineralischen Anstrich versehen. Insgesamt sind im Haushalt dafür 60.000 Euro vorgesehen, die Mitglieder des Ausschusses sprachen sich einstimmig für die Maßnahme aus.

Schwierig wird es dagegen, das Haus barrierefrei zu gestalten. "Zunächst hatten wir den Einbau eines sogenannten Plattform-Treppenlifts entlang des historischen Geländers vorgesehen", informierte Schwalb. Nach Rücksprache mit verschiedenen Herstellern erscheine eine solche Lösung nicht praktikabel. Bedingt durch die limitierte Geschwindigkeit eines solchen Plattformliftes (15 Zentimeter pro Sekunde) wäre der Aufgang für etwa fünf Minuten blockiert. Außerdem habe das Landesdenkmalamt eine Montage von zwei Edelstahl-Führungsschienen abgelehnt.

Wird renoviert: das Treppenhaus des Alten Rathauses. Foto: Siegfried

Eine andere Möglichkeit wurde präsentiert: ein Senkrechtlift außerhalb des Gebäudes im Durchgang zu dem dort befindlichen Fotogeschäft. "Allerdings entspricht diese Lösung nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit", schränkte Schwalb ein. Denn sowohl der Platz im Lift selbst als auch die Flächen davor seien bei Weitem nicht ausreichend. "Wir haben da sehr geringe Abmessungen, ein Elektrorollstuhl würde da nicht reinpassen und auch eine oftmals erforderliche Begleitperson könnte nicht mitfahren", so Schwalb. Es sei demnach keine optimale Variante, da bei einer Umsetzung nach wie vor doch ein großer Personenkreis von der Nutzung des Liftes ausgeschlossen wäre.

Seitens der Ausschussmitglieder wurde vorgeschlagen, weiter nach "sinnvollen Möglichkeiten zu suchen" (Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL) und auch Michael Schindler (Freie Wähler) sieht einen weiteren Prüfantrag als notwendig an. Susanne Merkel-Grau (Grüne) sprach von einer "Vorbildfunktion" der Stadt. Eine Barrierefreiheit müsse gewährleistet werden. "Wir werden daher das Thema nochmals aufgreifen und dem Ausschuss dann erneut ein Konzept inklusive Kosten vorstellen", versprach Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Der jetzt abgelehnte Senkrechtlift außerhalb des Hauses war mit 50.000 Euro veranschlagt worden.