Wiesloch. (tt) Nur noch eine Wand des ehemaligen Raiffeisen-Lagerhauses in Wiesloch steht noch, den Rest hat der Abrissbagger bereits zerkleinert und sorgfältig getrennt. "Die Abrissfirma will noch in dieser Woche mit dem Lagerhaus fertig werden", berichtet Frank Schilling, Niederlassungsleiter der ZG Raiffeisen in Wiesloch.

Schwierigkeiten habe es bei dem Bau aus den 1950er Jahren nicht gegeben, so Schilling. "Im nächsten Schritt erfolgt dann der Abriss der Werkstatthalle", erklärt der Niederlassungsleiter. Möglich ist dies, weil die Landtechnik-Sparte nach Rauenberg umgezogen ist. Baubeginn für den neuen Raiffeisenmarkt, der im hinteren Teil des Geländes – wo heute noch die Reste des Lagerhauses stehen – errichtet werden soll, ist für Anfang Mai vorgesehen. Der neue Markt hat eine Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern – eineinhalb Mal so viel wie der heutige Markt. Insgesamt 2,8 Millionen Euro investiert die ZG Raiffeisen für das Projekt am Standort Wiesloch.