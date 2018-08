In Baiertal beginnt der lang ersehnte Breitband-Ausbau. Jetzt fand der erste Spatenstich statt. Bis zum Jahreswechsel soll Inbetriebnahme sein. Foto: KHP

Baiertal. (rnz) OB Dirk Elkemann und die Vertreter von Deutscher Telekom, Zweckverband Fibernet des Rhein-Neckar-Kreises, Stromnetzgesellschaft Wiesloch sowie der ausführenden Firma DHV E-NET freuten sich beim gemeinsamen Spatenstich in Baiertal über den Beginn des Breitband-Ausbaus dort.

Rund vier Kilometer Kabelgräben müssen der Stadt zufolge ausgehoben und wieder verschlossen werden. Darin werden nicht nur die Leerohrbündel für die beiden Dienstleister verlegt, sondern auch die Niederspannungskabel der Stromnetzgesellschaft Wiesloch, die in diesem Zuge die Voraussetzungen für den späteren Abbau der Versorgung über die noch vorhandenen Freileitungen mit Dachständern schafft.

Wie die Stadt Wiesloch weiter mitteilt, baut die Deutsche Telekom in Baiertal das gesamte Wohngebiet mit Vectoring-Technik aus. Dabei werden die bisherigen Kabelverzweiger-Standorte an das Glasfasernetz angeschlossen und mit Multifunktionsgehäusen überbaut, damit allen Bürgern künftig ein leistungsfähiger Internetanschluss mit bis zu 250 Megabit die Sekunde im Download zur Verfügung steht.

Gleichzeitig baut der Zweckverband fibernet.rn, bei dem die Stadt Wiesloch eine der 54 Mitgliedskommunen ist, für das Gewerbegebiet in der Rudolf-Diesel-Straße ein leistungsfähiges Glasfasernetz aus. Die Betriebe können damit einen sehr leistungsfähigen, direkten Glasfaser-Hausanschluss zur Verfügung gestellt bekommen. Entsprechende Angebote und Unterlagen wurden den Betrieben inzwischen übermittelt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Stromnetzgesellschaft Wiesloch mit ihrem Betriebsführer Netze BW dort, wo nun Niederspannungskabel verlegt werden, die Hausanschlüsse erneuern, um dann Zug um Zug die Freileitungen und Masten abbauen zu können. In diesem Rahmen können auch weitere Haushalte mit einem direkten Glasfaseranschluss versorgt werden. Ebenfalls an das Glasfasernetz des Zweckverbands angeschlossen wird die Pestalozzischule Baiertal. Diese Maßnahme wird durch das Breitbandförderprogramm des Landes finanziell unterstützt.

"Die Bürger warten auf den Ausbau und ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht. Ebenso freue ich mich über die vereinbarte Kooperation zwischen Deutscher Telekom, Zweckverband fibernet.rn und Netzgesellschaft Wiesloch. So lassen sich Synergien nutzen und die Beeinträchtigungen der Bürger durch die unvermeidliche Baustelle vor ihrer Haustüre halten sich in Grenzen", so der Oberbürgermeister.

Die Tiefbaumaßnahmen sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Danach müssen die Glasfaserleitungen eingeblasen und die erforderliche Technik muss aufgestellt, mit Strom versorgt und aufgerüstet werden. Vor einer geplanten Inbetriebnahme kurz nach der Jahreswende 2018/2019 ist für die Bürger in Baiertal noch ein Informationsabend durch die Deutsche Telekom und den Zweckverband "fibernet.rn" vorgesehen.