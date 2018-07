Wiesloch. (pol/mare) Zu einem tragischen Todesfall kam es am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr im Freibad in der Straße Am Schwimmbad. Das berichtet die Polizei.

Ein 67-jähriger Badegast wurde leblos in einem Becken entdeckt. Trotz schnell eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz nach 12.30 Uhr. Eine Ärztin bescheinigte einen natürlichen Tod. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Ehefrau des Verstorbenen wurde von der Polizei und einem Seelsorgeteam über das Unglück informiert und anschließend betreut.