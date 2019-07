Wiesloch. (pol/mün) Ein Hochhaus in Wiesloch musste am frühen Mittwoch evakuiert melden. Grund dafür war Rauch, der aus dem Keller kommend sich im Gebäude verbreitete. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr wurde um 6.30 Uhr in die Königsberger Straße 7 gerufen. Sie sorgte dafür, dass alle Bewohner das 9-stöckige Haus verlassen haben. Wie es zu der Rauchentwicklung kam und wie viele Menschen in dem Hochhaus gemeldet sind, war zunächst noch nicht bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschmorte ein Stromverteilerkasten im Anwesen und verursachte die Rauchentwicklung. Der Rauch verteilte sich offenbar durch Versorgungsschächte des Hochhauses im ganzen Haus.

Derzeit überprüft die Feuerwehr sämtliche Wohnung und führt Messungen durch.

Es kommt zu Verkehrsbehinderung rund um den Einsatzort, es bestehen Straßensperrung in der Heerstraße und Königsberger Straße.

Erst am Montag war es in Mannheim zu einem Brand in einem Hochhaus-Komplex an der Neckarpromenade gekommen.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 9 Uhr