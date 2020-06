Nachdem Nachbarn Benzingeruch in einem Mehrfamilienhaus in Altwiesloch wahrgenommen hatten, kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Foto: Friedrich

Wiesloch. (tt) Einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr löste am Donnerstagmittag ein 38-Jähriger in der Römerstraße in Altwiesloch aus. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Heidelberg gestern mitteilten, sollte am Morgen gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts Heidelberg vollstreckt werden. Der Betroffene konnte gegen 12 Uhr unweit seines Wohnhauses von Polizeibeamten angetroffen und auch festgenommen werden.

Zeitgleich alarmierten die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem der Beschuldigte lebt, vor Ort die eingesetzten Polizisten und wiesen sie auf Benzingeruch hin, der vom Haus des 38-Jährigen ausging. Vorsorglich wurden der Bereich um das Mehrfamilienhaus großräumig abgesperrt und die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch verständigt. Als diese vor Ort eintraf, ergaben aber Luftmessungen, dass keine akute Brand- oder Explosionsgefahr bestand.

Details zum Einsatz wollte die Polizei gestern nicht nennen: Ein Sprecher erklärte lediglich, dass ein 38-Jähriger eine Gefahrenlage herbeigeführt habe, die gegen 16 Uhr beseitigt war. Gegen 17.30 Uhr waren aber immer noch Ermittler der Polizei sowie der Kriminaltechnik an der Einsatzstelle. Auch der Einsatzleiter der Feuerwehr war noch vor Ort.

Der 38-jährige Mann, der den Einsatz ausgelöst hat, wurde nach Eröffnung des Unterbringungsbefehls in eine Fachklinik eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.